Telecamere anti droga con AI incorporata: per la multa non serve nemmeno fare il tampone | L’intelligenza artificiale studia il tuo stile di guida

Alcol e droghe mettono in pericolo migliaia di vite ogni anno, che si spezzano sulle strade

Ma la tecnologia sta per sferrare un duro colpo a questa piaga, grazie a un’innovazione straordinaria: un radar antidroga e antialcol chiamato Acuscenso. Questo sofisticato dispositivo, già testato con risultati eccezionali in Australia e ora in fase di sperimentazione nel Regno Unito, è in grado di identificare automaticamente i conducenti in stato di ebbrezza, consentendo di intervenire prima che sia troppo tardi.

Si tratta di una svolta epocale per la sicurezza stradale che un giorno potrebbe arrivare anche in Italia, dove la lotta alla guida in stato di ebbrezza ha fatto un passo avanti con l’introduzione dell’alcolock , un dispositivo che funziona come un etilometro integrato nell’auto.

Prima di avviare il veicolo, il conducente deve soffiare attraverso un boccaglio: se il tasso di alcol nel sangue supera il limite, l’auto non partirà. A partire dal 2024, l’Alcolock sarà obbligatorio per i recidivi condannati per guida in stato di ebbrezza. Peccato che non possa riconoscere anche le droghe.

A questo può pensare il radar Acuscensus: grazie a telecamere ad alta definizione e algoritmi di intelligenza artificiale, questo dispositivo è in grado di analizzare il comportamento di guida in tempo reale, rilevando non solo la guida in stato di ebbrezza, ma anche la guida sotto l’effetto di droghe (e addirittura la distrazione dello smartphone). Un super radar ad alta tecnologia che mira a sradicare qualsiasi comportamento pericoloso al volante.

Come funziona Acuscensus

Montato su pali o portali autostradali, il radar Acuscensus monitora il traffico 24 ore su 24. Il machine learning consente di analizzare lo stile di guida di ciascun veicolo, individuando modelli riconducibili all’assunzione di alcol, droghe o all’uso di telefoni cellulari.

Quando rileva un comportamento sospetto, il radar scatta una serie di fotografie ad alta risoluzione del veicolo e del conducente, allertando in tempo reale la polizia stradale che può intervenire per sottoporre il conducente a specifici controlli. Queste immagini vengono trattate nel pieno rispetto della privacy: se l’allarme risulta infondato vengono immediatamente cancellate.

Un sistema del tutto autonomo

Il vero punto di forza di Acuscensus è la sua capacità di monitorare tratti di strada molto ampi senza richiedere la presenza fisica delle forze dell’ordine, moltiplicando esponenzialmente l’efficacia e la portata dei controlli stradali. Un passo avanti rispetto ai controlli canonici, inevitabilmente limitati nello spazio e nel tempo.

I numeri parlano chiaro: sui tratti stradali coperti dal sistema Acuscensus in Australia, nel corso di un anno le morti sulla strada sono diminuite del 18%. . Un fatto che ha spinto il governo britannico ad avviare un test su larga scala di questa tecnologia, con l’obiettivo di valutarne l’impatto sulle morti stradali anche in Europa.