Posto di blocco: “il suo cartello non è retroriflettente” | La multa è di 345 sacchi

Arrivati ai 18 anni è finalmente possibile prendere la patente e portare la macchina, ma bisogna osservare dei passi obbligati

Sebbene si possa essere molto bravi e portati per la guida di una automobile, chi vuole prendere la patente deve necessariamente osservare delle regole e fare dei passi che sono necessari per poter averla.

Quando ci si iscrive all’autoscuola, infatti, lo studente riceve il cosiddetto foglio rosa, un permesso provvisorio che gli permette di guidare l’automobile anche se in presenza di un istruttore o di una persona che abbia almeno 10 anni di anzianità di patente.

Oltre a questo, dovrà superare una prova scritta e quella pratica entro sei mesi dall’iscrizione, per conseguire il titolo necessario alla guida, ovvero la patente. Ma mentre avrà solamente il foglio rosa dovrà seguire una prassi fondamentale per non avere delle multe.

Lo studente infatti che sta imparando a guidare, deve apporre sulla sua autovettura un cartello, anzi due, riportante una grande P che indica il fatto che ci sia un principiante alla guida della macchina. Ma questo cartello deve avere delle caratteristiche ben precise, altrimenti si rischia di avere una multa.

Cartello principiante, come deve essere

Come già detto, chi è in possesso del foglio rosa può portare la macchina solo se vicino a lui in auto è presente un insegnante o una persona in possesso della patente B da oltre 10 anni e non potrà avere un’età superiore ai 65 anni di età. Questo è quanto prescrive il Codice della Strada in merito al foglio rosa. L’articolo 122 del Codice della Strada, inoltre, impone ai principianti di apporre un cartello sul retro dell’auto indicante una P maiuscola.

La P indica che l’utente alla guida è un principiante e, quindi, che egli sta imparando a guidare. Un modo per informare tutti gli altri utenti sui possibili errori che egli potrà fare. In questo modo, l’attenzione di tutti sarà maggiore e si eviteranno diversi rischi. Come impone il Codice della Strada, tale cartello dovrà essere posto anche sul vetro anteriore. La P, poi, dovrà essere “maiuscola, di colore nero su fondo bianco retroriflettente”. Se non apponi questa indicazione sui vetri della tua vettura la multa sarà davvero salata.

Multa salatissima se non esponi la P

Una volta ottenuta la patente, il neopatentato può circolare senza più questa indicazione sui vetri. Sono in molti, però, a sentirsi ancora poco esperti e a lasciare l’indicazione ancora per qualche mese o settimana. Il Codice della Strada, però, non obbliga il neopatentato a circolare con la P di principiante.

Chi non dovesse mettere la P di principiante durante le esercitazioni in strada rischia una multa davvero ingente. Le forze dell’ordine, infatti, in caso di controllo potrebbero multarti con una somma compresa fra gli 87 e i 345 euro. Tutto ciò per non aver messo la P sui vetri, violando l’articolo 122 del Codice della Strada.