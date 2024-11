Quest’anno il Ministero dei Trasporti regala 5 punti a questi automobilisti | È giunto il tempo di riscattarli, muoviti prima che sia tardi

Questi automobilisti riceveranno 5 punti sulla patente dal Ministero dei Trasporti, sarà per loro un buon Natale. Ecco come fare a riscattarli.

Dal 2003 è stata introdotta la regola dei punti per la patente sul Codice della Strada, in questo modo, per rendere la guida su strada ancora più sicura, gli automobilisti dovranno prestare ancora più attenzione.

Infatti, ogni guidatore sa perfettamente di avere un numero di punti limitato, caricati sulla propria patente, per poter continuare a guidare. Nel momento in cui si esauriscono i punti per via di determinate infrazioni, il cittadino dovrà frequentare di nuovo un esame presso la Motorizzazione per poter continuare a guidare.

Per questo motivo, alcuni automobilisti saranno felici di sapere che stanno per arrivare sulla loro patente 5 punti direttamente dal Ministero dei Trasporti. Per quale motivo vi starete chiedendo?

Quanti punti vengono caricati sulla patente

Ogni cittadino appena acquisisce la patente ha diritto a 20 punti. Ogni due anni, se non commette nessuna infrazione, vedrà un’aggiunta automatica di 2 punti, fino a un massimo di 30 punti. In caso di sanzioni, ricordatevi che in base alla gravità, potrebbero non solo farvi pagare la multa, ma anche decurtarvi i punti dalla patente e nei casi più gravi, sospendervi anche la licenza.

Per farvi un esempio, nel caso di sosta in corsia riservata, vi toglieranno 2 punti, se circolate contromano 4 punti, se non indossate la cintura di sicurezza 5 punti e così via. Nel momento in cui doveste perdere tutti i punti, sappiate che, come vi dicevamo in apertura, dovrete sostenere un nuovo esame (pratico e teorico) alla Motorizzazione. Se lo passate, avrete di nuovo i vostri 20 punti, in caso contrario vi sarà revocata la patente e dovrete attendere 2 anni prima di poter riprovare a dare l’esame.

5 punti in arrivo dal Ministero dei Trasporti

Da come avrete potuto capire, il discorso “patente” è un argomento molto delicato, in quanto dovete seguire il Codice della Strada alla lettera per poter continuare a guidare. Quando vi tolgono i punti della patente (entro i 20 ovviamente, non dovete arrivare a 0 se no il discorso non vale), avrete soltanto un’alternativa per poterli rivedere tornare, cioè guidare in maniera impeccabile nei due anni successivi, in questa maniera, il Ministero dei Trasporti ve li riaccrediterà in automatico.

Perciò, chiunque nel 2022 si è visto decurtare 5 punti, sappiate che quest’anno verranno restituiti a tutti gli autisti che non hanno commesso nessuna infrazione in tutti questi mesi. Recatevi sul sito del Portale dell’Automobilista e potrete verificare quanti punti avrete a disposizione.