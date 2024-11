Costi di gestione auto, il tuo conto in rosso chiede pietà | Il calcolo annuale ti lascerà scioccato, è roba da sceicchi

Ecco a quanto si aggira il calcolo annuale delle spese di mantenimento e gestione della tua automobile, resterai senza parole, in quanto non tutti l’avevano considerato.

Quando si acquista un’automobile, bisogna essere coscienti del fatto che oltre al prezzo finale di vendita, ci saranno anche altri importi da tenere in considerazione che andranno a intaccare i vostri risparmi.

Oltre alle tasse annuali che quelle saranno da pagare a cadenza fissa, dovrete tenere conto anche delle spese previste e anche quelle impreviste, in quanto purtroppo, un guasto o un sinistro si possono sempre verificare.

Per questo oggi vogliamo darvi un’idea dei costi di gestione, della vostra auto, annuali che peseranno sul vostro conto. Il calcolo vi lascerà sicuramente senza parole, anche perché per molti queste cifre, sono di grosso impatto per la propria situazione finanziaria.

Le spese da tenere in considerazione

Come dicevamo, sono svariate le spese da tenere in considerazione quando si decide di acquistare un’automobile, per questo motivo sono molti che decidono di spostarsi con i mezzi pubblici o veicoli alternativi, quali bicicletta e monopattino o che si affidano al noleggio.

Oltre al prezzo di vendita del veicolo, che quello varierà in base al modello, dovrete pagare l’assicurazione, il bollo, la revisione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il rifornimento e così via.

Le spese annuale di un’auto

Ogni cittadino che acquista un’automobile è ben coscio del fatto che all’anno avrà diverse spese da dover affrontare per gestire la propria “4 ruote”. Sul sito di virgilio.it hanno stimato che indicativamente ogni automobilista paga circa 1000 euro all’anno, tra assicurazione, bollo, revisione, manutenzione ordinaria e tagliando, anche se quest’ultimo non è obbligatorio, sarebbe comunque sempre consigliato farlo.

A questa cifra però, bisognerà poi aggiungere le spese di manutenzione straordinaria, il prezzo d’acquisto, il cambio dei pneumatici ed eventuale richiesta di soccorso stradale. Su questi importi non si può fare un discorso generico, in quanto sono prezzi che variano in base alla situazione, al tipo di modello e al danno che si è verificato in caso di guasto improvviso. Da come avrete potuto intuire però, i costi di mantenimento della propria automobile sono abbastanza gravosi nel budget familiare, per questo motivo dovrete considerarli durante l’elenco delle spese da affrontare. In merito al noleggio e al costo dell’abbonamento per i mezzi pubblici, dovrete verificare in base alla vostra città di residenza, in modo da fare un paragone per poter scegliere il vostro mezzo di spostamento ideale.