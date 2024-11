Posto di blocco, controlli a tappeto per cuccare chi ancora non lo ha montato | Allineati alla direttiva o rischi il multone

Le forze dell’ordine stringono i controlli sui veicoli diesel: allinearsi alla direttiva europea sui filtri antiparticolato è obbligatorio

Il filtro antiparticolato è un dispositivo che ha lo scopo di trattenere le particelle inquinanti emesse dai motori diesel, contribuendo così a migliorare la qualità dell’aria che respiriamo. L’obbligo di installare il FAP sui veicoli diesel è stato introdotto in Europa per far fronte al problema dell’inquinamento atmosferico. Inoltre, le minuscole particelle solide e liquide possono causare gravi danni alla salute, contribuendo all’insorgenza di malattie respiratorie e cardiovascolari. Se il tuo veicolo diesel non è ancora dotato di FAP, è consigliabile rivolgersi quanto prima a un’officina specializzata per procedere all’installazione del dispositivo. In alcuni casi, potrebbe essere possibile beneficiare di incentivi economici per l’installazione del filtro.

Controlli più frequenti e mirati

Sono in corso da parte delle forze dell’ordine intensivi controlli sui veicoli diesel, con particolare attenzione al rispetto della normativa europea sui filtri antiparticolato (FAP). L’obiettivo è verificare che tutti i veicoli in circolazione siano dotati di questo dispositivo, ormai indispensabile per ridurre le emissioni inquinanti. Durante i controlli, gli agenti possono effettuare verifiche visive, analizzare i dati della centralina elettronica del veicolo e, in alcuni casi, sottoporre il veicolo a test specifici su strada. Chi viene sorpreso a circolare con un veicolo diesel sprovvisto di FAP o con un filtro intasato o danneggiato rischia sanzioni amministrative molto elevate, che possono variare a seconda della gravità dell’infrazione e del Paese in cui si viene fermati. Oltre alla multa, è possibile il fermo del veicolo fino alla risoluzione del problema. In alcuni casi, potrebbero scattare anche sanzioni penali.

Come mantenere efficiente il FAP?

La rigenerazione del FAP è un processo automatico che avviene durante la marcia del veicolo e serve a bruciare le particelle di fuliggine accumulate nel filtro. Se la rigenerazione non avviene correttamente, è necessario intervenire manualmente. Per garantire il corretto funzionamento del FAP ed evitare di incorrere in sanzioni, è fondamentale seguire alcune semplici regole. In primis è consigliabile utilizzare un carburante di alta qualità per ridurre la formazione di depositi all’interno del filtro, aumentandone l’efficienza. Favorire uno stile di guida prudente e corretto evitando accelerazioni brusche e mantenendo un regime di giri motore non troppo basso può contribuire a prevenire l’intasamento del filtro. Inoltre, effettuare regolarmente la manutenzione del veicolo può aiutare a prolungarne l’efficacia. A questo scopo è utile seguire le indicazioni del costruttore per quanto riguarda la sostituzione degli oli e dei filtri.