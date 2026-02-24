Quello che sappiamo sulla stagione 8 di Drive To Survive

Ritorna Drive To Survive: quello che sappiamo sulla nuova stagione

Da questo venerdì ritorna su Netflix, la serie documentaria Drive To Survive con la stagione 8 e sarà composta da otto episodi. Riconosciuta da tempo per il ruolo che ha avuto nella diffusione della Formula 1 negli ultimi anni. La Box to Box Films è rimasta fedele all’approccio con cui Drive To Survive è diventata la docuserie sportiva di maggior successo.

Ogni episodio segue una trama principale e mette insieme gli avvenimenti della stagione 2025. Il tutto è arricchito da filmati inediti dentro le quinte, interviste ai piloti e ai capi dei team, e commenti di Williams Buxton e Claire Williams. La serie ha l’obiettivo di attirare nuovi fan verso questo sport più che di soddisfare gli appassionati. Questa stagione non farà eccezione. Tuttavia un aspetto evidente, riguarda il fatto che il grande successo di Drive To Survive è dovuto alle accese rivalità, agli intigri e alle manovre politiche.

Il saluto di Christian Horner

Christian Horner ha espresso il suo dispiacere per non aver potuto salutare, però gli è stato riservato un addio degno nel suo ruolo sia in Formula 1 che in Drive to Survive. I produttori della serie lo hanno, infatti, raggiunto nel ranch per trasformare la stalla nel set di un’intervista. “Il padre di Verstappen non è mai stato un mio grande fan. Ma non credo che siano responsabili. Penso sia stata una decisione presa da Oliver Mintzlaff, e Helmut Marko ha concordato dietro le quinte”, ha dichiarato Horner.

A ogni modo, dopo il quarto episodio dominato dalla Red Bull, il resto della serie risulta piatto. Ora che i colleghi Toto Wolff, Zak Brown e Fred Vasseur sono amichevoli gli uni con gli altri. Netflix, intanto, spera che il ritorno in Formula 1 di Horner, si concretizzi il prima possibile.

La lotta per il titolo della McLaren

Il secondo grande evento della stagione 2025 è stata la lotta interna alla McLaren, per il titolo piloti tra Lando Norris e Oscar Piastri. In seguito a una serie di errori commessi dal team, Verstappen ha potuto approfittarne e inserirsi nella contesa. Questo evento sarà al centro di tre episodi su otto, ma alcune informazioni importanti sono state tralasciate.

La prima parte è incentrata sul dominio iniziale di Piastri, sulle difficolta di Norris e la sua vittoria in Gran Bretagna. Tuttavia, si tornerà all’argomento negli ultimi due episodi, dedicati agli errori della McLaren a Las Vegas e in Qatar e gran finale ad Abu Dhabi. Tuttavia, non viene menzionato lo scambio di posizione a Monza, o la vicenda di Baku, Singapore e Austin.

Le conclusioni sulla serie

Per questa ottava stagione, gli autori hanno ridotto le puntate da 10 a 8, con la durata compresa tra i 36 e i 51 minuti. Si tratta di una scelta consapevole, mirata a privilegiare la qualità rispetto alla quantità. Nonostante questo, la serie appare scarsa. Il primo episodio ha un ritmo lento e in seguito abbiamo un intero episodio dedicato al passaggio di Sainz in Williams. Drive To Survive rispetta l’obiettivo di introdurre nuovi fan, mentre per i fan, fatica un po’ di più. La serie sarà disponibile su Netflix dal 27 febbraio.

Titoli degli episodi di Drive To Survive

Episodio 1: New kids on the track

Episodio 2: Strictly Business

Episodio 3: The number 1 problem

Episodio 4: A bull with no horns

Episodio 5: The sky’s the limit

Episodio 6: The duel

Episodio 7: What happens in Vegas

Episodio 8: Call me chucky