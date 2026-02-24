Horner rompe il silenzio sul suo addio alla Red Bull

L’impatto di Marko sull’addio alla Red Bull di Horner

L’improvviso addio alla Red Bull da parte di Christian Horner verrà raccontato nell’ottava stagione di “Drive to survive” su Netflix. La nuova stagione sarà disponibile dal 27 febbraio e narrerà i principali episodi dentro e fuori pista accaduti durante l’ultima stagione di Formula 1. In particolare, nell’ottavo episodio intitolato, A bull with no Horns, sarà focalizzato sull’uscita di Horner dalla Red Bull.

L’avventura di Horner in Formula 1 è terminata nel luglio del 2025, circa venti anni dopo il suo arrivo nel team. Il suo posto è stato preso dall’ex team principal della Racing Bulls, Laurent Mekies. Ora l’ex Red Bull ha avuto modo di parlare del suo addio, a suo parere fortemente influenzato da Oliver Mintzlaff e Helmut Marko:“E’ stato tutto così improvviso da non avere nemmeno l’opportunità di salutarlo come si deve. Non avrei mai immaginato di trovarmi un questa situazione e sicuramente non l’ho presa bene. Sento come se mi fosse stato portato via qualcosa di molto prezioso per me, contro la mia volontà“.

Il ruolo dei Verstappen

Il britannico ha poi continuato: “Ho sempre dato il massimo. Ho fatto del mio meglio per la mia squadra e per le persone che rappresentavo. A differenza delle annate precedenti, la performance di quest’anno non è stata abbastanza forte”. Gli è stato, infine, posto un ultimo quesito, ovvero se pensasse che i Verstappen avessero qualcosa a che fare con la decisione presa, ma Horner ha aggiunto: “Il padre di Max Verstappen non è mai stato il mio più grande fan. Lo dimostra l’essere sempre stato abbastanza schietto nei miei confronti. Nonostante ciò credo che i Verstappen non fossero in alcun modo responsabili di quanto accaduto”. Le recenti dichiarazioni sono state a dir poco inequivocabili e taglienti. Non resta che aspettare la puntata completa e capire quali sono i piani per il futuro di Christian Horner.

Aurora Ricci