GP Abu Dhabi, Norris: “È una sensazione fantastica”

Il GP di Abu Dhabi segna il termine di questa stagione di Formula 1 e corona Lando Norris campione del mondo

Domenica 7 dicembre 2025 segna una data storica per la McLaren e per la carriera di Lando Norris: al GP di Abu Dhabi, al termine di un campionato combattutissimo, il pilota britannico è diventato campione del mondo di Formula 1 per la prima volta in carriera.

Alla vigilia dell’ultimo gran premio stagionale il Mondiale si decideva in un finale al cardiopalma: Norris guidava la classifica con 408 punti, davanti a Max Verstappen e Oscar Piastri. Bastava un podio all’inglese per portarsi a casa il titolo.

In qualifica Verstappen firma la pole, con Norris dietro di poco, e Piastri chiude la prima fila. Molti si aspettavano una gara d’attacco da parte di Norris, ma con il peso del titolo sulle spalle, la strategia migliore era controllare, gestire e conquistare il gradino minimo del podio.

GP Abu Dhabi: il resoconto della gara

La gara vive di tensione e ritmo serrato: Norris riesce a mantenere un passo costante, teneva dietro chiunque provasse a insidiarlo: da piloti come Charles Leclerc fino a inseguitori più agguerriti. Dopo i pit-stop, con Verstappen in testa e Piastri secondo, Norris si stabilizza in terza posizione, un piazzamento che, di fatto, vale un titolo iridato.

Alla bandiera a scacchi è terzo. Non importa che Verstappen abbia vinto la gara: i punti totali dicono che Norris chiude il campionato con 423 punti contro i 421 di Verstappen, solo due lunghezze a favore del britannico.

Norris: “Voglio ringraziare tutti i membri di Mclaren e i miei genitori”

Lando Norris commenta così la vittoria del campionato: “Campione del mondo? Oddio, non pensavo che avrei pianto, ma l’ho fatto. È stato un percorso molto lungo. Voglio ringraziare tutti i membri della McLaren e i miei genitori, che mi hanno sostenuto fin dall’inizio“.

Il britannico prosegue: “Sono il 35esimo uomo che vince il mondiale? È una sensazione fantastica. Voglio congratularmi con Oscar e Max, è stato un onore e un piacere correre contro di loro. Ho imparato tanto, è stata dura e lunga ma ce l’abbiamo fatta. È stata una gara molto dura oggi… ho spinto e lottato fino alla fine“.

Con questo trionfo, McLaren interrompe un digiuno di 17 anni; l’ultimo titolo piloti per il team papaya risaliva al 2008, con Lewis Hamilton. Per Norris, invece, al GP di Abu Dhabi arriva la consacrazione definitiva: una stagione fatta di costanza, prestazioni eccellenti e una maturità da veterano, nonostante la giovane età. Questa vittoria non è solo un successo personale, ma anche il ritorno della McLaren ai vertici della Formula 1.