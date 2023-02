Quanto guadagna la FIA dalle iscrizioni al Campionato?

La FIA guadagna una percentuale per ogni iscrizione che team e piloti pagano per partecipare al Campionato

Per alcuni la cifra che la FIA guadagna da queste percentuali è “assurda”, come l’ha definita anche Max Verstappen. Infatti, solo per le iscrizioni alla stagione 2023, la Federazione si è intascata 26,7 milioni di dollari dalla riscossione delle tasse di licenza.

Il meccanismo è abbastanza semplice: ai piloti e ai team viene addebitata una quota per partecipare al Campionato del Mondo che si basa sui risultati dell’anno precedente, con una quota fissa che si aggiunge a un importo fisso per punto ottenuto.

Con l’aumentare delle gare e l’introduzione delel Sprint Race, i punti in palio sono ovviamente aumentati. Un altro fattore è anche quello dell’introduzione di punti bonus per il pilota che fa il giro più veloce. Così la stagione 2023, con 23 gare e 6 Spint, avrà un totale di 443 punti in più rispetto a 5 anni fa.

Tuttavia, la tariffa per punto non è diminuita per compensare questo fatto. Secondo il regolamento sportivo FIA 2023, tutte le squadre sono tenute a pagare una tariffa forfettaria di $ 617.687, più una quota per punto segnato. Quella quota punti è passata da $ 6.926 a $ 7.441 per il Campione del Mondo costruttori e da $ 5.770 a $ 6.174 per le restanti nove squadre.

Le tariffe dei conducenti non sono rese pubbliche, ma Autosport ha appreso che per il 2023 la tariffa basata sui punti è stata aumentata di quasi il 30%, da $ 1.623 a $ 2.100 per punto ottenuto.

Se si aggiunge la tariffa fissa di $ 16.236 ($ 12.256 più $ 3.980 per l’assicurazione), si può calcolare che la FIA sta incassando $ 26.699.573, una quantità significativa di denaro in più dalle tasse di registrazione rispetto a prima.

Chi vince è economicamente penalizzato

Naturalmente la Red Bull è la più colpita avendo conquistato sia il Campionato piloti con Max Verstappen che quello costruttori con tutto il team.

Supponendo che la squadra copra tutte e tre le quote, la squadra di Milton Keynes pagherà $ 6.242.636 per l’iscrizione, oltre a $ 969.636 per Verstappen e $ 656.736 per Perez al terzo posto. Ciò significa che costerà alla squadra quasi otto milioni di dollari di tasse FIA ​​solo per poter correre.

I componenti della Red Bull, ovviamente non sono contenti e hanno cercato di farlo capire, anche utilizzando l’ironia.

Al galà della premiazione della FIA a dicembre, il team principal Christian Horner ha scherzato dicendo che “non si era reso conto di quanto avremmo dovuto pagare alla FIA per i punti. Ho ricevuto il conto l’altro giorno ed è stato incredibile“.

Dal canto suo, Verstappen è stato più duro. Parlando con l’emittente austriaca ServusTV, ha definito la somma “assurda”. “Non penso sia giusto che dobbiamo pagare così tanto. Non è il caso neanche in altri sport. E ci sono sempre più gare“.

La FIA ha storicamente utilizzato le entrate per promuovere la ricerca sulla sicurezza e miglioramenti come i sistemi HANS e halo, sebbene non sia del tutto chiaro come vengano utilizzati i soldi.

Nella sua tabella di marcia quadriennale fissata nel 2022, l’organo di governo ha sottolineato che aumenterebbe i finanziamenti per il motorsport di base nei suoi paesi membri e aumenterebbe i finanziamenti per la ricerca sui progetti di sicurezza stradale.

Ha inoltre promesso di introdurre un bilancio trasparente e una rendicontazione finanziaria come uno dei suoi obiettivi principali.