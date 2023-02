Szafnauer: “L’obiettivo primario della squadra deve rimanere il quarto posto”

Otmar Szafnauer delinea chiaramente che l’obiettivo della squadra deve essere il quarto posto nel Campionato Costruttori. Riuscirà a rimanere soddisfatto?

L’Alpine ha presentato lo scorso 16 febbraio la nuova monoposto che prenderà parte alla stagione 2023 di Formula 1. Otmar Szafnauer, Team Principal della scuderia, ha fissato nuovamente il quarto posto nel Campionato Costruttori come obiettivo primario della nuova stagione.

Per lo statunitense, “esclusi i top team Red Bull, Ferrari e Mercedes impegnate in un campionato a parte, l’Alpine deve imporsi come la scuderia migliore tra le rimanenti“.

Il team di Enstone ha presentato la nuova monoposto A523 giovedì 16 Febbraio a Londra. In questa occasione, Szafnauer non ha mancato di rimarcare gli obiettivi del team. “E’ stato fantastico concludere la passata stagione con un quarto posto nel Campionato Costruttori“, afferma il Team Principal. “Questo periodo della stagione è sempre ricco di emozioni in vista dell’inizio del Campionato“.

Szanfnauer sugli obiettivi della nuova stagione

“Sono orgoglioso di poter guidare la squadra in questo viaggio: abbiamo ancora poco meno di 80 gare nel nostro piano di 100” – continua Szafnauer – “L’obiettivo primario per tutto il team deve essere arrivare quarti, ma in modo più convincente“.

“I traguardi principali devono essere la realizzazione di più punti e meno errori che abbiano come conseguenza dei ritiri forzati“, afferma il Team Principal. “Mi aspetto molto anche da Esteban e Pierre, dovranno lavorare bene insieme per portare i migliori risultati possibili alla squadra; sono sicuro che si impegneranno al massimo“.

Alpine sulla nuova monoposto

Sulla nuova vettura, il team ha affermato che la A523 è una evoluzione di quella della passata stagione. L’obiettivo è quello di essere più vicino ai top team a livello di prestazione.

“Bisogna sempre puntare in alto” – dichiara Lauren Rossi, A.D. di Alpine – “Ma allo stesso tempo ricordarsi che i risultati in Formula 1 si ottengono con la pazienza e il duro lavoro“.

L’Alpine ha già effettuato il filming day con la monoposto a Silverstone lunedì 13 febbraio. La vettura è pronta dunque per volare in Bahrain dove la aspettano i primi test stagionali dal 23 al 25 febbraio. Il 5 marzo, sempre in Bahrain, sarà la volta del primo Gran Premio della stagione.