McLaren, anche Vandoorne e Drugovich tra le riserve

La McLaren sarà banco di prova per diversi piloti nel corso della prossima stagione. Dopo il cambio di line-up, che quest’anno vede coinvolti Lando Norris e Oscar Piastri, la scuderia di Woking ha annunciato in queste settimane l’ingaggio di alcuni piloti di riserva che andranno ad ampliare il bacino di talenti cui poter attingere. Dopo la conferma di Mick Schumacher, che quest’anno figurerà anche tra i piloti Mercedes, nelle scorse ore il team ha annunciato anche l’arrivo di Stoffel Vandoorne e Felipe Drugovich. I due piloti, allo stesso tempo, ricopriranno il ruolo di pilota di riserva anche per Aston Martin.

“L’AMF1 ha concordato che la McLaren avrà accesso ai nostri piloti di riserva, Felipe Drugovich e Stoffel Vandoorne, nel caso in cui siano necessari per le prime 15 gare del 2023“: è questo il messaggio che Aston Martin ha condiviso questa mattina attraverso i propri canali social, ripreso poi anche dalla McLaren, che ha dato il benvenuto ai due piloti. Il loro ingaggio dipenderà dagli impegni di entrambi, considerando che quest’anno Vandoorne sarà impegnato anche nel campionato di Formula E.

AMF1 has agreed that McLaren will have access to our reserve drivers, Felipe Drugovich and Stoffel Vandoorne, in the instance that they are required for driving duties for the first 15 races of 2023. pic.twitter.com/mHLM730BgT

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 20, 2023