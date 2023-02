Quali sono i nuovi rivali della Red Bull secondo Christian Horner?

Per Horner tra i nuovi rivali c’è anche l’Aston Martin, che potrebbe stupire tutti con risultati inaspettati

La scuderia inglese ha grandi aspettative per il 2023 e per Christian Horner l’Aston Martin potrebbe essere tra i nuovi rivali e dare molte soddisfazioni ai fans.

Per il team principal con il corso degli anni le differenze tra le squadre saranno sempre più sottili e ritiene che nessun rivale sia da sottovalutare.

Con l’addio di un Campione del Mondo e l’arrivo di un altro nella squadra, l’Aston Martin può già annoverare grandi nomi nella sua breve storia in Formula 1. Se con Sebastian Vettel i risultati non sono stati quelli sperati, le speranze sono ora riposte in Fernando Alonso. La sua tenacia e un regolamento che punta sempre a ridurre il divario tra i team, potrebbero portare l’Aston Martin sempre più vicina ai top team.

Anche la McLaren, dopo due anni difficili, potrebbe tornare alla ribalta con una line up giovanissima e competitiva. A sua volta l’Alpine può contare sui grandi progressi fatti nella seconda metà della passata stagione per sperare in risultati migliori.

Le differenze tra team saranno sempre più sottili

Per Horner i rivali della Red Bull potrebbero raddoppiare, grazie anche ai cambi di regolamento. Negli ultimi anni la FIA si è mossa per far sì che il divario tra le squadre si assottigli per regalare ai fan una Formula 1 ancora più emozionante.

“Non si sa mai. Con Aston Martin continuiamo a sentire grandi numeri sulle loro aspettative , quindi non possiamo sapere quale sarà l’ordine di gara. Alpine ha fatto progressi nella seconda metà dello scorso anno e forse anche la McLaren sarà più vicina. Inevitabilmente il il campo dovrebbe stringersi sempre di più con regolamenti stabili“, ha commentato Horner in un’intervista ad Auto Motor und Sport.

Per quanto riguarda la Red Bull, Horner ha detto di aver già superato un quarto della penalità di meno ore in galleria del vento. L’inglese ha spiegato che devono essere più selettivi quando si tratta di scegliere ciò che vogliono provare e ha detto che questa stagione potrebbero non essere più i favoriti.

“Abbiamo già superato il 25% della limitazione delle ore in galleria del vento e questa sanzione ti obbliga a essere più selettivo con ciò che vuoi testare. Il team sta facendo un buon lavoro, ma l’effetto che avrà si saprà solo quando la stagione va avanti. Per quello che abbiamo ottenuto lo scorso anno arriveremo con l’etichetta di favorito, ma per me non significa niente, il favorito sarà chi avrà la macchina migliore in Bahrain“, ha spiegato.

“Devi essere sempre perfetto per vincere in Formula 1 e ancora di più visto quanto è competitiva questa categoria . La RB19 sarà un’evoluzione, con alcune modifiche sul campo dovute al regolamento“, ha detto Horner in chiusura .