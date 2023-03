Quale sarà il miglior sorpasso del mese di marzo? Dopo il Driver of the Day, approda nel Circus l’Overtake of the Month

Saranno i fan a decretare quale sarà il miglior sorpasso del mese, tramite un sondaggio effettuato da Crypto.com in collaborazione con la Formula 1. Sono cinque gli overtake tra cui scegliere e tra questi c’è la manovra da manuale di Fernando Alonso contro Lewis Hamilton nel GP del Bahrain. Al 38° giro, mentre Alonso era sesto e Hamilton quinto, l’asturiano è riuscito a sorprenderlo all’interno di curva 10, rendendosi protagonista di una manovra vecchia scuola, senza dover utilizzare neanche il DRS.

Il duello tra i due è stato uno dei momenti più salienti della gara. Lo spagnolo infatti ha sorpreso tutti e anche lo stesso britannico. Al momento tale sorpasso è il più votato dagli appassionati. Nessuna delle altre quattro opzioni supera il 20% dei voti e si potrà decretare il miglior sorpasso del mese entro il 27 marzo. Sono in gara: il sorpasso di Logan Sargeant in Bahrain a Yuki Tsunoda e Nico Hulkenberg, quello di Lewis Hamilton a Carlos Sainz in Arabia Saudita, anche quello effettuato da Lance Stroll sempre ai danni del madrileno in Arabia Saudita e la manovra di Kevin Magnussen a Yuki Tsunoda sempre a Jeddah.

Chi si aggiudicherà il premio?

L’Overtake of the Month è una novità del 2023. Il Circus in collaborazione con Crypto.com presenta questo nuovo premio relativo al miglior sorpasso del mese. Il vincitore ritirerà il suo premio al GP d’Australia, che si terrà la prossima settimana. Crypto.com ha già introdotto il premio per il sorpasso dell’anno nel 2021. In quella stagione, Lando Norris ottenne tale riconoscimento grazie alla sua manovra contro Charles Leclerc a Monza. Invece l’anno scorso Sebastian Vettel lo vinse, grazie alla manovra effettuata ai danni di Kevin Magnussen nell’ultimo giro del GP ad Austin.

In altre competizioni sportive come il calcio, questa tipologia di premiazione mensile è molto in voga. Infatti nella Liga o Premier League si decreta il giocatore del mese. La Formula 1 ispirandosi a ciò, anziché premiare i piloti per le prestazioni effettuate, si è voluta concentrare sull’aspetto che da sempre crea più spettacolo e imprevedibilità: il sorpasso. Non c’è modo migliore per celebrare ciò che porta i piloti a spingersi oltre il limite, dando una scarica di adrenalina pura anche agli appassionati, che restano con il fiato sospeso, fino a sorpasso concluso.