Massa su Verstappen: “Batterà i record di Schumacher”

La forte supremazia del due volte campione del mondo, è ormai nota a tutti, ma secondo Felipe Massa, Max Verstappen potrebbe battere il record di Schumacher ancora prima di Hamilton

Secondo Gran Premio ormai spuntato per la stagione del 2023, che ha confermato ancora una volta la netta supremazia della Red Bull. A rendere più che evidente il grande distacco con gli altri team, c’è anche una line-up di piloti piuttosto solida: Max Verstappen e Sergio Perez. Ma soprattutto, la vettura della Red Bull ha dimostrato di essere in grado di far vincere il terzo campionato consecutivo all’olandese, ormai insuperabile. Ad oggi, qualcuno crede il giovane Max Verstappen possa essere in grado di battere i record di Michael Schumacher ancora prima di Hamilton tra questi, Felipe Massa che si esprime così:

“Certo Lewis Hamilton ha già sette titoli mondiali, ma non credo ne vincerà mai un ottavo, almeno non con la macchina di quest’anno. La Mercedes sta vivendo un periodo troppo ‘buio’ per poter avere un’aspettativa realistica sul campionato, soprattutto per Lewis Hamilton. La macchina è troppo lenta. Può guidare bene quanto vuole, ma non basterà se la macchina è quella che è. Max Verstappen è stato campione negli ultimi due anni, potrebbe vincere anche quattro, sei titoli di seguito,” spiega il brasiliano Felipe Massa.

“Deve essere tutto perfetto perche ciò accada, ed è quello che sta accadendo al momento. Max non sbaglia mai, la Red Bull sta lavorando nel migliore dei modi, il motore è perfetto. Così è accaduto per Michael Schumacher con la Ferrari e con Max accadrà lo stesso. Le condizioni sembrano quelle perfette per definire questa come un ‘era’ di dominio della Red Bull”. In seguito il brasiliano Felipe Massa conclude l’intervista, portando le sue congratulazioni al campione olandese attualmente in carica. Le parole di Felipe Massa in effetti, sembrano piuttosto realistiche, ma fino a quando durerà la supremazia di Max Verstappen?