GP Miami, Sprint: la griglia di partenza

La griglia di partenza della Sprint del GP di Miami sorride a Lando Norris, che ha dominato la Sprint Qualifying con il tempo di 1:27.869 e si è messo alle spalle l’intera concorrenza. Il campione del mondo in carica ha fatto sul serio: la sua difesa del titolo ha trovato oggi un segnale concreto.

Accanto a lui in prima fila si piazza Kimi Antonelli, capace di strappare un ottimo secondo posto a +0.222 in un venerdì complicato per la Mercedes. Il giovane pilota ha saputo sfruttare al massimo la monoposto, mentre il compagno di squadra George Russell si è fermato solo sesto, distante oltre quattro decimi.

Completa la seconda fila Oscar Piastri, terzo a +0.239: la McLaren ha portato aggiornamenti significativi a Miami e il rendimento in pista lo ha confermato. Charles Leclerc si inserisce quarto a +0.370, mentre Max Verstappen chiude quinto a +0.592.

La top 10 della Sprint Qualifying del GP di Miami

Dietro al già citato Russell sesto, Lewis Hamilton chiude settimo con la Ferrari a +0.749: un risultato che, purtroppo per i tifosi del Cavallino, rientra in un trend ricorrente delle ultime stagioni. La Ferrari era stata brillante nelle prove libere e in SQ2, salvo poi perdere terreno nel momento decisivo.

Franco Colapinto conquista un’inaspettata ottava posizione per Alpine a +1.451, tallonato da Isack Hadjar su Red Bull Racing a +1.553. Chiude la top ten Pierre Gasly, anch’egli sull’Alpine, a +1.605.

La Sprint del GP di Miami scatterà domani alle 18:00. A seguire, alle 22:00, spazio alle qualifiche tradizionali per il Gran Premio di domenica.

The results are in from Sprint Qualifying… Lando Norris will lead the field away in tomorrow’s #F1Sprint, ahead of Kimi Antonelli and team mate Oscar Piastri ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/9gVeGUuq7i — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

GRIGLIA DI PARTENZA SPRINT GP MIAMI F1 2026

1 Lando Norris McLaren (SQ3)

2 Kimi Antonelli Mercedes (SQ3)

3 Oscar Piastri McLaren (SQ3)

4 Charles Leclerc Ferrari (SQ3)

5 Max Verstappen Red Bull Racing (SQ3)

6 George Russell Mercedes (SQ3)

7 Lewis Hamilton Ferrari (SQ3)

8 Franco Colapinto Alpine (SQ3)

9 Isack Hadjar Red Bull Racing (SQ3)

10 Pierre Gasly Alpine (SQ3)

11 Gabriel Bortoleto Audi (SQ2)

12 Nico Hulkenberg Audi (SQ2)

13 Oliver Bearman Haas F1 Team (SQ2)

14 Alexander Albon Williams (SQ2)

15 Carlos Sainz Williams (SQ2)

16 Arvid Lindblad Racing Bulls (SQ2)

17 Liam Lawson Racing Bulls (SQ1)

18 Esteban Ocon Haas F1 Team (SQ1)

19 Sergio Perez Cadillac (SQ1)

20 Valtteri Bottas Cadillac (SQ1)

21 Fernando Alonso Aston Martin (SQ1)

22 Lance Stroll Aston Martin (SQ1)