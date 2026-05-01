GP Miami, Sprint Qualifying:

Lando Norris conquista la pole alla Sprint Qualifying al GP di Miami

Sono appena terminate le Sprint Qualifying del GP di Miami. La Formula 1 è tornata dopo un mese di pausa forzata e lo fa sul suolo della Florida. Dopo le prove libere che sono concluse con Charles Leclerc al comando, a fare la pole è Lando Norris. Seguito da Andrea Kimi Antonelli e da Oscar Piastri. Rivediamo insieme cosa è successo.

SQ1: Aston Martin in difficoltà

La prima sessione prende il via e il primo a fare un crono è Bottas. A pochi minuti dall’inizio Stroll si ferma all’ultima curva causando bandiera gialla, salvo poi riprendere regolarmente. Al comando della sessione si piazza Charles Leclerc con 1:29:290. Bene Hulkenberg con l’Audi in nona posizione.

Molto buona la McLaren che alla fine della sessione detta il passo con Lando Norris. Oscar Piastri si piazza invece al terzo posto dietro al pilota monegasco. Anonima la Mercedes rispettivamente al quinto posto per Antonelli e al sesto posto per Russell. Gli eliminati del SQ1 sono: Lawson, Ocon, Perez, Bottas, Alonso e Stroll.

SQ2: Ottima Alpine

Si riparte per la seconda sessione. Le prime monoposto a entrare in pista sono quelle di Antonelli e Russell. George Russell si piazza al primo posto con 1:28:903. Charles Leclerc irrompe e si prende la leadership con il compagno di squadra in seconda posizione. Arriva Piastri a metterla in mezzo tra le due Ferrari, con Norris solamente in settima posizione.

Sfortuna per Carlos Sainz a cui viene cancellato il tempo e finisce al quattordicesimo posto. Benissimo Colapinto che si prende la terza qualificazione alla terza sessione piazzandosi ottavo. Rischia Gasly al primo tra gli eliminati, ma riesce a migliorare piazzandosi al decimo posto. Gli eliminati del SQ2 sono: Bortoleto, Hulkenberg, Bearman, Albon, Sainz e Lindblad.

SQ3: La pole delle Sprint Qualifying a Miami è di Lando Norris

Scatta il semaforo verde della terza sessione delle Sprint Qualifying del GP di Miami e il primo a scendere in pista è Russell. Charles Leclerc si piazza al comando battuto successivamente da Norris. È il pilota britannico a conquistare la pole position. A completare il podio troviamo Andrea Kimi Antonelli e Oscar Piastri.