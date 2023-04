Quale sarà il futuro di Adrian Newey?

Adrian Newey fuori da Red Bull? A causa del suo contratto in scadenza, sono circolate diverse voci che davano il noto progettista ormai alla porta d’uscita: ma sarà davvero così?

Adrian Newey è uno dei capisaldi della scuderia Red Bull a tutti gli effetti, il loro legame, instaurato nel lontano 2005, ha dato vita a una serie di monoposto che verranno ricordate tra le più vincenti della storia della Formula 1. Tra i suoi “gioielli” sono da menzionare sicuramente la RB9 che consacrò Sebastian Vettel per la quarta volta come campione del mondo, aggiudicandosi tredici vittorie su diciannove gare. A seguire, la RB18 e la RB19, che hanno riportato alla gloria la scuderia austriaca dopo alcuni stagioni difficili.

Il contratto del capo progettista della scuderia di Milton Keynes è in scadenza: cosa riserverà il futuro per lui? Il conduttore della conferenza stampa della FIA Tom Clarkson e il campione del mondo 1996 Damon Hill durante il podcast di F1Nation, hanno parlato su quali potrebbero essere i futuri scenari sul futuro di Newey, con inaspettate sorprese: “potrebbe essere interessato a passare ai rivali Mercedes per aiutare la ricerca di Lewis Hamilton per tornare a vincere”. Potrebbe accadere davvero?

Christian Horner: “Il futuro di Adrian Newey è qui con noi”

A toglierci ogni dubbio è stato il team principal Red Bull che, dopo le numerose notizie che davano fuori dalla sua squadra il noto Capo progettista inglese, ha deciso di smentire queste voci:” il cuore di Newey è con la Red Bull. Sarà solo una questione di tempo prima che firmi un nuovo contratto. È una parte importante del nostro team “ ha affermato – “Non parliamo di contratti o della loro longevità, ma sarà qui per molti anni a venire. Ci saranno sempre voci in questo paddock, anche questa è la Formula 1″ ha concluso

A rischio però pare esserci anche un altro membro del team Red Bull, Max Verstappen. Il pilota olandese ha recentemente ammesso la sua contrarietà sulle nuove regole della gara sprint. Il #1 ha difatti messo un grosso dubbio sulla sua futura partecipazione in Formula 1. Il suo contratto durerà fino al 2028, cosa potrebbe accadere successivamente a questa data?