“Giustizia per Hamilton”: la petizione da 90mila firme

Il ritorno di Masi nel paddock rinfresca la memoria: quasi 100mila tifosi firmano la petizione a favore di Hamilton

Il finale del Gran Premio di Abu Dhabi 2021 è stato quanto di più amaro vissuto da Lewis Hamilton nella sua carriera costellata da sette titoli iridati. Gli eventi del 12 dicembre hanno sconvolto piloti, tifosi, ma soprattutto il mondiale. Il britannico si è visto strappare via il titolo a poche curve dal traguardo a seguito delle discutibili scelte della Race Direction. Un tifoso scontento ha però creato una petizione al fine di ribaltare il risultato di tale Gran Premio a favore di Hamilton.

Il finale di stagione più controverso della storia ha visto la vittoria finale di Max Verstappen, viziata però dalle decisioni dell’allora direttore di gara Michael Masi. L’incidente di Nicholas Latifi sembrava presagire una conclusione sotto regime di Safety Car, consegnando dunque l’ottavo mondiale – record assoluto – nelle mani del britannico. La vettura di sicurezza è però rientrata in modo tale da consentire un ultimo giro a seguito della particolare decisione di far sdoppiare solo le vetture tra i due contendenti al titolo. Il resto è storia: il sorpasso dell’olandese ai danni del numero 44 ha permesso al pilota Red Bull di diventare Campione del Mondo.

Ma perché questa petizione sta facendo notizia solo ora? Ebbene, la presenza di Masi nel paddock al Gran Premio d’Australia a inizio aprile – prima volta da tale funesta data – ha ravvivato i ricordi. Nonostante Hamilton abbia chiarito di non voler discutere con l’ex direttore di gara di come sia terminata la stagione 2021, i tifosi non si sono risparmiati. La petizione è infatti vicina al raccogliere 100mila firme complessive.

Sei, sette od otto?

“Credo che non sia stata fatta giustizia domenica 12 dicembre 2021, quando i commissari della FIA hanno negato a Lewis Hamilton la vittoria del Gran Premio di Abu Dhabi”, afferma Patel Gordon-Bennett, creatore della petizione, nella descrizione. “A meno di un giro dalla fine, alcune vetture doppiate sono state autorizzate a passare la Safety Car, il che non è conforme alle regole dello sport della Formula 1. Questo ha dato all’avversario Max Verstappen l’opportunità di superare Lewis Hamilton e vincere il Gran Premio”.

“Se sei un sostenitore della giustizia, dell’onestà e dell’equità, firma questa petizione. Lasciare questa decisione così com’è invierà un messaggio molto sbagliato ai giovani e ai futuri corridori” termina. Questo tifoso non è l’unico rimasto deluso dal risultato di una determinata gara – e conseguente titolo mondiale. Proprio in questo periodo, Felipe Massa ha annunciato di star valutando azioni legali per quanto successo a Singapore nel 2008. Un eventuale annullamento del Gran Premio costerebbe a Hamilton – anche qui coinvolto – sei punti, rendendo Campione del Mondo il brasiliano.