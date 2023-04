F1, calendario 2024: quali saranno le novitá?

La Formula 1 sta giá preparando il suo calendario per il 2024. Grandi novitá attendono il Circus…

Il calendario F1 per il 2024 sembra giá far parlare di sé grazie alle grandi novitá in vista. Una di queste riguarda il ritorno del GP del Sudafrica dopo la soppressione nel 1993. Come sappiamo, infatti, il gran premio venne sospeso piú volte prima per uno dei più spaventosi ed incredibili incidenti nella storia della Formula 1 e poi a seguito delle proteste contro l’apartheid.

Il ritorno dell’Africa al calendario è stato uno degli obiettivi della Formula 1 fin dall’arrivo di Stefano Domenicali e sembra essere sempre più vicino. Da Kyalami riferiscono che entrambe le parti stanno già negoziando e sono ottimisti di firmare un accordo con Liberty Media per tornare nel 2024. Anche se, per ora, nessuno sa in che data si svolgerá l’evento.

Entra il Sudafrica, ma…

Il ritorno del GP del Suafrica potrebbe peró avere delle ripercussioni su altri GP del calendario. In particolare, dal momento che Liberty Media non intende portare il numero di gran premi da disputare a 25 e mantenere i 24 previsti, il GP del Belgio potrebbe non avere piú spazio nel calendario.

Ciononostante, dal tracciato belga sono di tutt’altra opinione: “Ora sono molto più ottimista di un anno fa. Una delegazione della F1 è venuta questo mese, è stata per due giorni a dare un’occhiata a ciò che abbiamo cambiato sul circuito in modo che il prossimo Gran Premio sia un successo ancora più grande rispetto al 2022“, ha commentato Vanessa Maes, direttrice di Spa-Francorchamps, la dichiarazione rilasciata al media belga Het Laatste Nieuws.

Quali le novitá dal versante asiatico?

Un’altra importante novitá riguarderebbe il GP del Giappone. Suzuka era stata tradizionalmente disputata in ottobre, ma l’appuntamento nipponico potrebbe essere postato all’inizio del calendario, dopo l’Australia. Le ragioni di tale spostamento sono per lo piú religiose.

L’idea è infatti quella di svolgere i test pre-stagionali e la prima gara dell’anno rispettivamente in Bahrain e in Arabia Saudita a inizio marzo. Dopo di che, con l’arrivo festività islamica del Ramadan, la Formula 1 si sposterebbe in Australia per poi continuare in Asia con Giappone e Cina.

Infatti, contrariamente a quest’anno, il prossimo mondiale potrebbe accogliere nuovamente il Circus sul circuito di Shanghai dopo l’incubo dell’emergenza Covid-19, e ciò aprirebbe a un’ipotesi attualmente in fase di studio per un triplo appuntamento regionale.