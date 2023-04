Verstappen mette in guardia la Formula 1 su un possibile ritiro?

Verstappen minaccia il suo ritiro dalla Formula 1: questo è quanto appreso dalle sue recenti dichiarazioni, dove appare contrariato sul cambio format della gara Sprint

Max Verstappen è uno dei piloti di riferimento della Formula 1 attuale, per i suoi successi e le sue vittorie, ma la sua notorietà nel paddock è ben maggiore. Ad esempio, è uno dei piloti più attivi nelle “battaglie” politiche riguardanti il Circus. Fortemente risaputa è la sua cruda opposizione nei confronti della Sprint Race, che il pilota #1 ha sempre trovato pericolosa e controproducente in vista della gara della domenica.

Un dissenso che potrebbe trasformarsi in minaccia di abbandono dalla Formula 1, da quanto si evince dalle sue ultime dichiarazioni: “Anche se cambieranno il format , fare queste gare non è nel DNA della Formula 1. Spero non ci siano troppi cambiamenti, altrimenti non starò a lungo. Per me, nella gara sprint, si tratta di sopravvivere. Non ha niente a che fare con le corse “ ha dichiarato al portale web Motorsport Week.

Verstappen: “Troppe gare creano fonte di stress ai piloti e ai team”

Il pilota olandese inoltre, sostiene che l’aumento delle gare, comporterebbe un livello consistente di stress ai piloti e ai loro team, con un impegno molto più elevato rispetto alle stagioni precedenti. “Non sono affatto un fan dei fine settimana con il nuovo formato. Quando facciamo questo genere di cose, l’evento diventa molto intenso e stiamo già facendo molte gare. Non penso sia il modo più appropriato fare le cose , ma capisco che vogliano rendere più interessanti tutte le giornate di azione in pista”

“Arriveremo a stagioni in cui finiremo per avere fino a 25 gare. Già se prendiamo in considerazione i posti in cui andremo, se iniziamo ad aggiungere più azione con una Sprint, non è redditizio per me in alcun modo “ ha concluso. Ci saranno altri piloti che come Verstappen, ammetteranno la loro contrarietà o invece, avranno pareri positivi su questi nuovi cambiamenti? Assaporeremo il nuovo sistema della sprint già dalla prossima tappa, a Baku.