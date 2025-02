Presentazioni 2025, Red Bull: ecco la livrea della RB21

Nuovo anno, stessi colori per Red Bull

Red Bull presenta ufficialmente la livrea 2025 della nuova monoposto, la RB21 che, come abbiamo imparato negli anni, non differisce particolarmente dai suoi predecessori.

A differenza di Vcarb RB, che ha presentato una monoposto biancastra che ricorda molto la versione speciale della Red Bull del 2021 per il GP di Turchia, Red Bull riconferma la sua “formula vincente”.

Rosso, blu scuro e giallo si sposano su quella che punta ad essere “l’apripista” davanti a tutte le concorrenti in griglia in questo campionato 2025.

Livrea che vince non si cambia

Il telo è stato tolto a Londra, nel corso della diretta ufficiale del canale F1 in cui la livrea è stata mostrata insieme a tutte le vetture rivali.

Il rosso e il giallo del toro Red Bull sono più intensi che mai. Alcune note di rosso marcato si aggiungono alle tute blu scuro dei piloti.

Horner, è intervenuto sulla scena per ricordare e sottolineare le 9 vittorie lo scorso hanno che hanno condotto Max al quarto titolo consecutivo. Ha speso anche qualche parola per Liam Lawson, che affiancherà Max quest’anno.

“Io e il team non vediamo l’ora di guardare avanti alle incredibili gare che ci aspettano. Sarà un campionato combattuto“ ha concluso il Team Pricipal.

Nessuna parola per Max e Liam, che hanno solo sfilato al fianco del mockup della nuova monoposto, dopo un divertente video preregistrato introduttivo.

Non ci resta che vederla in azione nei prossimi giorni. Liam sarà all’altezza del bolide che ha tra le mani? E soprattutto, Max gli lascerà spazio per eventuali errori o sarà assetato di sangue per il quinto titolo?

Potetre recuperare il reveal della livrea Red Bull 2025 dalla pagina ufficiale Instagram del Team, cliccando qui:

https://www.instagram.com/p/DGOmjXYsaLp/