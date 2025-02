Presentazione 2025, Mercedes: ecco la livrea

Parte ufficialmente la stagione di Formula 1 2025, per la Mercedes con l’evento organizzato a Londra per i 75 anni del Circus, dove i team hanno svelato le livree che vedremo nel nuovo campionato.

Mercedes presente, rappresentata dal team principal Toto Wolff, insieme ai piloti George Russell, l’esordiente Andrea Kimi Antonelli, e il ritrovato Valterri Bottas stavolta in veste di pilota di riserva.

Inizia una nuova era per il team di Brackley, dopo l’addio di Lewis Hamilton avvenuto a fine stagione 2024, che passa il testimone al giovane Andrea Kimi Antonelli. Per l’italiano, appena 18enne si tratta del vero e proprio debutto in Formula 1.

Una line-up eclettica, che combina giovinezza ed esperienza, con l’idea di continuità. L’obiettivo delle Frecce d’Argento è tornare a essere un team formidabile, e pronto a lottare per il Titolo iridato… ancora una volta!

La nuova Mercedes W16, a disposizione di George Russell e Andrea Kimi Antonelli, sarà presentata ufficialmente il prossimo 24 febbraio a Silverstone. Intanto, nello show andato in scena all’O2 Arena di Londra, il team di Brackley ha tolto i veli alla nuova livrea, che poi vedremo sulla vettura che disputerà il campionato 2025.

Mercedes make their bid to return to the top in 2025… and this is how they’ll look #F175LIVE @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/tUyT04glvJ

— Formula 1 (@F1) February 18, 2025