Presentazioni 2025: svelate le monoposto all’O2 Arena

Presentazioni delle Formula 1 nell’O2 Arena: ecco le monoposto del 2025

Un vero e proprio show quello che abbiamo visto all’O2 Arena di Londra: un’occasione per dare il via alle presentazioni delle tute e delle livree 2025 che vedremo in pista. Restano un’incognita le “forme” ufficiali delle vetture di quest’anno, ma che presto verranno svelate dai team.

Stake F1 Team Kick Sauber

La prima vettura a essere presentata è la Stake F1 Team Kick Sauber, accompagnata dai suoi due nuovi piloti: il veterano Nico Hulkenberg e l’esordiente Gabriel Bortoleto. Sauber, in attesa dell’entrata ufficiale di Audi, mostra la livrea 2025: mantiene il verde fluo, alternato al nero.

Nico Hulkenberg è entusiasta per il suo debutto nel team svizzero: “Abbiamo tante aspettative: speriamo si realizzino“. L’ex team principal Ferrari, Mattia Binotto, ha già le idee chiare: “Vogliamo essere più in alto in classifica, rispetto alla scorsa stagione”.

Visa Cash APP RB Team

Si scherza sul nome quasi impronunciabile della Visa Cash App RB Team, che presenta la sua livrea in una versione un po’ vintage, con il bianco come colore predominante. Si mostrano al pubblico i due compagni di squadra, Yuki Tsunoda e Isack Hadjar, assieme al loro team principal, Laurent Mekies. Quest’ultimo ricorda l’obiettivo per quest’anno: “Faremo così come dice il nostro motto a Faenza: dare il massimo, senza darsi colpe e portare la vettura al suo massimo sviluppo“.

Sembrano apprezzare la livrea i piloti Racing Bulls: “Una delle livree più belle che abbia ma visto. È bianca, spero solo di non finire sulla ghiaia, col rischio di sporcarla!“, scherza il pilota giapponese. Dello stesso parere è Hadjar: “La più cool fra tutte!“

MooneyGram Haas F1 Team

Restano invariati i colori della MooneyGram Haas F1 Team, il rosso e il nero, con un accenno di bianco in più. Esteban Ocon non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura; nei giorni scorsi ha già potuto effettuare dei giri di pista con la vettura del 2025.

Oliver Bearman si prende l’applauso del pubblico di casa e si dice pronto al suo ritorno in Formula 1, dopo i due gran premi disputati lo scorso anno. Il team principal, Ayao Komatsu, ricorda nostalgicamente gli anni trascorsi col team, tra gli alti e bassi. Poi aggiunge: “Dobbiamo fare meglio, ci aspettiamo un’ulteriore evoluzione, e vogliamo raggiungere gli obiettivi prefissati“.

Presentazioni 2025 di Alpine e Aston Martin all’O2 Arena

Molto diverse le presentazioni nell’O2 Arena, da parte dei team Alpine e Aston Martin, per lo svelamento delle loro monoposto 2025. La livrea della BWT Alpine è molto simile a quella dello scorso anno. I colori, rosa e blu, restano gli stessi, anche se distribuiti in maniera diversa. Il team principal, Oliver Oakes, conferma che l’obiettivo di quest’anno è quello di “salire più alto in classifica“.

L’Aston Martin Aramco mantiene sulla sua vettura l’iconico verde, che da sempre contraddistingue la casa inglese. Tanti applausi per Fernando Alonso, che col suo solito humor scherza: “E ora che abbiamo visto la macchina più bella della serata, godetevi pure il resto dello show!”

Claudia Belfiore