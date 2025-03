Posto di blocco, fai un gesto sbagliato e perdi la patente per 3 anni: la Polizia guarda ogni tua mossa

Perdita del titolo per guidare e confisca del veicolo: il nuovo Codice non perdona, da oggi può bastare un solo errore per finire nei guai.

La giornata di venerdì sembra non arrivare mai? Il weekend è come una borraccia in un’oasi deserta, un miraggio inseguito fin da lunedì mattina e quando arriva vola via in un attimo?

Niente di nuovo. Lo diceva anche Giacomo Leopardi che l’attesa è essa stessa un piacere. Anzi, è il piacere stesso, perché una volta che l’evento desiderato si manifesta la sua durata è troppo breve e inconsciamente il pensiero va al dopo.

E tutto questo impedisce di godersi il riposo. Già, ma se il periodo che va da venerdì a domenica vi sembra troppo breve non resta che pensare a chi sta peggio.

Ovvero a chi nelle ore notturne degli ultimi giorni della settimana vede intensificarsi lavoro. Ovvero le pattuglie della polizia ai posti di blocco, chiamate agli straordinari proprio nel pre weekend e durante il fine settimana stesso.

Perdere la patente al posto di blocco: il nuovo Codice della strada stringe le maglie

Quelle che “si va fuori con gli amici a divertirsi, perché se no in settimana il tempo e le energie chi le trova?”. Tutto giusto, ma, come si dice, bevi e comportati responsabilmente. In particolare se dopo devi metterti al volante per tornare a casa e magari riaccompagnare gli amici stessi.

Il nuovo codice della strada in vigore dal 20 dicembre 2024 ha imposto un giro di vite sulla guida in stato di ebbrezza, ma ancora più strette sono le maglie per chi al volante ci va dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Proprio nella lotta alle droghe si sono registrate due variazioni sostanziali, che possono far letteralmente sparire la patente del trasgressore di fatto alla prima mossa sbagliata al posto di blocco.

Test non superato, le sanzioni possono essere devastante: è vietato sgarrare

La prima svolta consiste nella soppressione dello stato di alterazione per configurare il reato. In altre parole da poche settimane per la revoca della patente non è più necessario che lo stato di alterazione sia conclamato e derivi dall’uso di droga. La sanzione può scattare anche solo con un risultato positivo al test salivare.

Una vera e propria stretta, uno scacco matto doveroso nei confronti di chi attenta alla propria vita, a quella degli eventuali passeggeri e anche a quella degli altri veicoli. La positività al test può costare la revoca della patente per 3 anni e anche la possibile confisca del veicolo. Perché divertirsi nel fine settimana è bello e salutare, farlo in sicurezza e senza mettere a repentaglio la propria esistenza e quelle altrui significa semplicemente volersi bene.