Tasse Auto, arriva la batosta: adesso gli devi dare 5.000€ in più per ogni mezzo

Trump insoddisfatto per le politiche commerciali dell’UE: ostacolano l’importazione di prodotti americani, in particolare automobili

Le relazioni commerciali tra l’Unione Europea (UE) e gli Stati Uniti d’America (USA) stanno attraversando un periodo di crescente tensione, acuito dalle recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo all’imposizione di dazi del 25% sulle merci europee.

Trump ha motivato questa decisione accusando l’UE di aver intenzionalmente creato un deficit commerciale a sfavore degli USA, quantificandolo in 300 miliardi di dollari. Tuttavia, questa cifra è stata contestata, in quanto i dati del 2023 indicano un deficit inferiore ai 50 miliardi di euro.

La Commissione Europea ha risposto a queste accuse, sottolineando l’importanza del mercato unico europeo per gli esportatori americani e il valore della relazione commerciale bilaterale tra UE e USA, definendola “la più grande relazione commerciale e di investimento bilaterale al mondo”.

L‘UE si è dichiarata pronta a collaborare con gli USA, ma ha anche avvertito che reagirà con fermezza a eventuali barriere commerciali ingiustificate.

L’analisi

L’analisi dei dati Eurostat del 2023 rivela che l’UE ha un surplus commerciale di beni con gli USA, ma un deficit nei servizi. Nel complesso, il surplus dell’UE è di 48 miliardi di euro, su un interscambio totale di 1.540 miliardi. Il settore automobilistico è uno dei principali protagonisti di questo interscambio: l’UE esporta un numero significativo di automobili negli USA, con un valore di 40,3 miliardi di euro nel 2023.

La differenza tra i dazi applicati dalle due parti è notevole: l’UE applica un dazio del 10% sulle automobili americane, mentre gli USA applicano un dazio del 2,5% sulle automobili europee. La Germania è il principale esportatore di automobili verso gli USA. Case automobilistiche europee come Volkswagen, BMW e Mercedes subiranno un duro colpo.

Altri fattori di rincaro

In questo contesto, è probabile che i prezzi delle auto nuove subiscano un aumento nei prossimi mesi. Oltre ai dazi di Trump, altri fattori contribuiscono a questo scenario di potenziale aumento dei prezzi. Le sempre più stringenti normative sulle emissioni di CO2 e la spinta verso la mobilità elettrica spingono le case automobilistiche a investire in tecnologie costose, che si riflettono sui prezzi finali.

Inoltre la crisi globale delle materie prime, in particolare dei semiconduttori, ha causato un aumento dei costi di produzione e ritardi nelle consegne. L’entità del rincaro dipenderà quindi da diversi fattori, tra cui l’evoluzione del mercato globale, le politiche delle case automobilistiche e le decisioni dei governi (per l’Italia, l’impatto sarà indiretto, perché non esportiamo molte auto negli USA).