Alt, Polizia! 5.000€ multa per il libretto”, se trovano ancora questo numero ti spellano vivo: fallo modificare subito

Attenzione al libretto di circolazione! Portalo in auto, in modo da poterlo esibire in caso di controllo, ma verifica sempre questo dato

Negli ultimi tempi, si è diffusa la voce di multe salatissime, fino a 5.000€, per chi viene trovato con il libretto di circolazione scaduto o non aggiornato. Cerchiamo di fare chiarezza su cosa c’è di vero e come evitare sanzioni.

Il Codice della Strada prevede sanzioni per chi circola con un veicolo la cui carta di circolazione è scaduta o non aggiornata. Le violazioni più comuni riguardano:

Mancato aggiornamento dei dati: Ogni variazione dei dati riportati sulla carta di circolazione (cambio di residenza, modifiche al veicolo, ecc.) deve essere comunicata alla Motorizzazione Civile entro 60 giorni.

Revisione scaduta: La revisione periodica è obbligatoria per tutti i veicoli. Circolare con la revisione scaduta comporta sanzioni pecuniarie e il ritiro della carta di circolazione.

Cosa si rischia?

Fino a qualche anno fa, il libretto di circolazione non aveva una vera e propria scadenza. Tuttavia, con l’introduzione della revisione periodica obbligatoria, la data di scadenza è diventata un elemento cruciale. Infatti, la revisione deve essere effettuata entro i termini indicati sul libretto, pena sanzioni severe. Circolare con la revisione scaduta comporta una multa che può variare da 173 a 694 euro.

In caso di recidiva, la sanzione può raddoppiare. Ma non è tutto: il veicolo viene sospeso dalla circolazione fino all’avvenuta revisione. In alcuni casi, le sanzioni possono essere ancora più pesanti. Se le forze dell’ordine riscontrano irregolarità gravi, come la manomissione del libretto o la mancata revisione per un periodo prolungato, la multa può arrivare fino a 5.000 euro.

Come evitare la multa e “salvare il libretto”

Per evitare sanzioni e problemi, è fondamentale conservare il libretto in un luogo sicuro proteggendo lo stesso da danni e smarrimenti. E’ parimenti importante controllare periodicamente la data di scadenza della revisione indicata sul libretto. Un consiglio sempre valido è quello di prenotare la revisione in anticipo per evitare lunghe attese o dimenticanza. Inoltre in caso di modifiche al veicolo, come l’installazione di un gancio traino, bisogna aggiornare il libretto presso la Motorizzazione Civile.

È consigliabile conservare sempre una copia digitale del libretto di circolazione, in modo da averla a disposizione in caso di smarrimento o furto dell’originale e avere con se anche il certificato di revisione. In caso di dubbi sulla data di scadenza o sulla necessità di aggiornare il libretto, è sempre meglio rivolgersi a un’agenzia di pratiche auto o alla Motorizzazione Civile.