Hamilton e progetti esterni: il documentario che potrebbe lasciare il segno

E’ in collaborazione con Apple TV che Lewis Hamilton realizzerà il documentario ispirato alla sua vita e alla sua carriera. Come accadde nel lontano 1992 con il documentario sul tre volte campione del mondo Ayrton Senna, Racing is in my blood, anche il pilota britannico intende arrivare al cuore di tifosi e giovani talenti al fine di ispirarli e guidarli in possibili future avventure.

In questo progetto sarà Hamilton stesso il protagonista e sarà seguito dalla troupe di Apple sia nel paddock che in privato. Il sette volte campione del mondo ha spiegato: “È strano avere una telecamera che ti segue. Parla della vita. Parla della mia carriera e il viaggio che ho fatto per arrivare dove sono ora. Spero che questo documentario riesca ad ispirare come ha fatto quello su Senna di Ayrton per me, quando ero bambino”. “Spero che ci sia un ragazzino a guardarlo, tornando da scuola, e che sia ispirato a fare qualcosa di grande per se stesso“, ha poi aggiunto.

Oggetto del documentario saranno anche filmati di repertorio e interviste che riguarda il suo periodo in McLaren. Il documentario di Apple sarà prodotto da Hamilton, dal talent manager sportivo e dei media Penni Thow (collaboratore del pilota dal 2021), da Box to Box Films e One Community.

Don’t ever forget your power. Don’t ever forget your purpose. Don’t ever forget that I’m rooting for you. pic.twitter.com/yKHdD3BUPa — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) October 14, 2022

Altri progetti…

Oltre al documentario sulla sua vita e carriera, Hamilton è coinvolto anche in un film con Brad Pitt, ma stavolta in qualità di produttore, quindi si limiterà a stare dietro le quinte. Il film riguarderà naturalmente la Formula 1. Attualmente il pilota britannico sta visionando la sceneggiatura e creando un cast diversificato.

Il film non ha ancora un titolo, ma ciò che è noto è che le riprese si svolgeranno a Silverstone. Quanto alla trama, questa vede il divo americano nei panni di un ex pilota di Formula 1 che torna nel paddock per fare da mentore a un giovane pilota emergente.

