Incendi boschivi in Canada: GP a rischio?

Anche il GP del Canada potrebbe essere a rischio a causa dei numerosi incendi che stanno coprendo la cittá di Montreal. Ancora mancano due settimane, ma i dubbi non tardano ad arrivare

Le condizioni climatiche non lasciano scampo neanche al GP del Canada che potrebbe non svolgersi a causa dei numerosi incendi boschivi che in questi giorni stanno interessando il paese nordamericano. Il fumo ha già coperto la città di Montreal, dove in meno di due settimane si terrà un Gran Premio di Formula 1.

Pare che non sia finita quí visto che il Canada deve ancora affrontare un’ondata di incendi boschivi molto violenti. Le autorità raccomandano alle “persone con problemi respiratori, come i bambini con asma, di evitare intense attività fisiche all’aperto fino a quando l’avvertimento non viene revocato”. Tuttavia, Shawn Aaron, professore del dipartimento di medicina dell’Università di Ottawa, suggerisce che l’ideale è rimanere a casa e non uscire per strada se non per necessità.

La cattiva qualità dell’aria si sta diffondendo a ovest e persino a sud del confine. La situazione ambientale a Ottawa è attualmente considerata pericolosa per la salute umana e dovrebbe rimanere tale per la maggior parte della settimana.

🇨🇦 Fires in Canada threaten tens of millions of people. Eastern US states, including New York, have already warned residents about poor air quality, writes The Guardian. Forests in Canada are burning at a rapid pace, with more than 10 times the average area burned this year,… pic.twitter.com/Xmk67DMRZB — Zlatti71 (@djuric_zlatko) June 8, 2023

Quali le conseguenze sul Gran Premio?

C’è ancora più di una settimana prima dell’inizio del Gran Premio del Canada, ma sapere che Montreal si trova in questa situazione non lascia altro che dubbi sulla celebrazione dell’evento. D’altra parte, ricorderemo che il GP di Imola é stato cancellato a pochi giorni dall’inizio a causa delle inondazioni che hanno colpito la regione italiana, quindi tutto potrebbe succedere.

Non c’è per adesso una presa di posizione ufficiale da parte delle autorità né alcuna comunicazione da parte della FIA, nulla che lasci ancora presagire un clamoroso stop al Gran Premio. Tuttavia, il problema di fondo è che l’aria è irrespirabile. Qualora la nube di fumo si espandesse potrebbe arrecare gravi danni alla salute. Pare non esserci pace quest’anno per la Formula 1…