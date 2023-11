Pirelli riduce la gamma di mescole per gli pneumatici del 2024

Pirelli annuncia le scelte degli pneumatici per Abu Dhabi e prepara l’addio alla mescola più dura: nel 2024 le opzioni scenderanno a 5

Non vi saranno nuovi innesti durante la prossima stagione in materia di mescole nel Circus. Infatti, Pirelli comunica la decisione di eliminare dalla propria produzione gli pneumatici C0 per il 2024. L’azienda italiana, tuttavia, non ha mai optato per tali gomme in stagione, preferendo sempre la mescola C1 come compound più duro sulle piste ad alto carico come Barcellona e Silverstone.

I colori resteranno invece invariati: bianco per gli pneumatici duri o hard, giallo per le mescole medie, mentre le morbide (o soft) rimarranno di colore rosso. L’introduzione dello pneumatico C0 si deve alla volontà di ridurre la differenza di prestazioni tra la mescola C1 e la C2. A tal proposito, Pirelli aveva ripreso la precedente mescola C1, che prendeva tale denominazione nel 2022.

I test post-stagionali

“Come ormai consuetudine, ci sarà una giornata di test il martedì successivo al Gran Premio. Ogni squadra schiererà due vetture: una per i giovani piloti e l’altra, in teoria, per testare gli pneumatici”, ha spiegato il responsabile Motorsport di Pirelli, Mario Isola. “Tuttavia, non ci saranno nuove mescole da provare: la FIA ha recentemente comunicato che le mescole del 2024 saranno le stesse di quest’anno. L’unico cambiamento è che ora le mescole disponibili sono cinque anziché sei, a causa dell’eliminazione della C0, che quest’anno non è mai stata utilizzata in un weekend di gara”.

“Il test potrebbe quindi essere utile alle squadre per lavorare sulla gestione degli pneumatici, raccogliendo dati per la prossima stagione” continua l’italiano. “Le squadre avranno una dotazione di pneumatici predeterminata per il test. Chi effettuerà il lavoro sui pneumatici avrà a disposizione 10 set: un C1, un C2, due C5 e tre ciascuno di C4 e C3. Nel frattempo, la vettura per i giovani piloti avrà a disposizione due set di C3 e C5 e quattro set di C4″. Pirelli comunica inoltre le mescole disponibili per l’ultimo appuntamento, ad Abu Dhabi: C3-C4-C5, la stessa gamma scelta per Las Vegas.