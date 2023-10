UFFICIALE: Pirelli si conferma fornitore esclusivo di pneumatici di Formula 1 fino al 2027

La multinazionale italiana Pirelli sará ancora una volta il fornitore ufficiale di pneumatici per la massima categoria del motorsport almeno fino al 2027

La forte attenzione posta sulla ricerca e lo sviluppo di soluzioni per pneumatici piú sostenibili ha sicuramente contribuito a confermare Pirelli come fornitore esclusivo per la Formula 1, 2 e 3 fino al 2027. Con l’obiettivo di uno sport Net Zero Carbon entro il 2030, a partire dal 2024 tutti gli pneumatici utilizzati negli eventi di Formula 1 saranno certificati FSC (Forest Stewardship Council).

“Dal suo ritorno in questo sport nel 2011 Pirelli è stato un partner prezioso, sostenendo la Formula 1 attraverso nuove generazioni di tecnologie e regolamenti tecnici e fornendo pneumatici per consentire fantastiche corse per i nostri fan“, ha detto il Presidente e CEO della Formula 1 Stefano Domenicali.

Marco Tronchetti Provera, Executive Vice President e CEO di Pirelli, ha aggiunto: “Siamo lieti di estendere o di essere presenti in Formula 1 e nei suoi altri campionati correlati. Pirelli era lì quando la Formula 1 è nata nel 1950, e con questo ultimo rinnovo, sarà ora protagonista per quasi due decenni della moderna era della Formula 1″.

Innovazione e tecnologia: questo é racchiuso nel DNA Pirelli

L’innovazione e la tecnologia sono due tratti distintivi dell’azienda italiana. Pirelli si é dimostrata e si dimostra all’avanguardia: un vero e proprio laboratorio all’aperto per provare e testare nuove soluzioni teniche. Non solo, essa punta anche ad accelerare nuovi processi di ricerca e di sviluppo nella produzione di nuovi pneumatici.

Anche il Presidente della FIA Mohamed Ben Sulayam non poteva non commentare questa importante notizia. “Pirelli opera ai massimi livelli dello sport motoristico da molti anni e sono sicuro che continuerà a fornire innovazione ed eccellenza sulla scena mondiale. […] Pirelli ha dimostrato un grande impegno nella produzione di pneumatici che soddisfano le esigenze estreme di queste incredibili auto”. “Vorrei ringraziare la Pirelli per il suo continuo sostegno allo sport motoristico non solo in Formula 1, ma in molti altri campionati e categorie ad ogni livello”, ha poi concluso.