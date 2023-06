Pirelli in allerta: chi al suo posto nel 2025?

Pirelli ha una nuova minaccia? Secondo alcune fonti, la società giapponese Bridgestone avrebbe presentato la propria candidatura per la fornitura di pneumatici del triennio 2025-2027

Pirelli dovrà fare molta attenzione per il suo futuro in Formula 1. Dopo aver vinto l’appalto per la fornitura di pneumatici 2020-2023 contro la società sudcoreana Hankook( la quale è poi diventata fornitrice ufficiale nel campionato di FormulaE), l’azienda italiana deve nuovamente fronteggiare un nuovo “nemico”. La società italiana sarà ancora fornitore dei pneumatici del Circus sino alla stagione 2024, dopo l’anno di deroga concesso a causa dei ritardi dei nuovi regolamenti tecnici dovuti alla pandemia COVID.

Ma per il triennio 2025-2027, nulla è certo per Pirelli. Stando ad alcune fonti, tra le candidature presentate alla FIA vi è anche Bridgestone. La società giapponese è ben nota all’interno del Circus, è stata fornitrice dal 1997 al 2010 per poi diventare fornitrice nei principali campionati giapponesi e in altre serie a carattere internazionale . Ad esempio, Il suo marchio Firestone è attualmente l’unico fornitore della IndyCar. Bridgestone vanta di una lungimirante esperienza in Formula 1 e il desiderio di ritornare nel Circus sembrerebbe essersi riacceso

L’egemonia Pirelli starà davvero giungendo al termine?

Eiichi Suzuki, responsabile della pianificazione degli sport motoristici di Bridgestone, ha dichiarato a Motorsport.com, che l’azienda sta seriamente valutando il coinvolgimento in altre serie, compresa la Formula 1: “Pensiamo sempre a cosa e come possiamo fornire al meglio le nostre attività motoristiche nelle categorie globali, compresa la F1. Naturalmente stiamo conducendo ricerche su questi temi.”

Tuttavia, la società giapponese non ha voluto esprimersi ufficialmente sulle voci che la darebbero in lista tra le outsider di Pirelli per il triennio 2025-2027. Un portavoce di Bridgestone avrebbe difatti dichiarato: ” La nostra società ha un’eredità di oltre 60 anni negli sport motoristici e continueremo a perseguire attività motoristiche globali sostenibili. Tuttavia, ci asteniamo dal commentare qualsiasi categoria in particolare.“ ha concluso