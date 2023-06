Pirelli: “Il no alle nuove intermedie è inaspettato”

All’inizio di quest’anno, i team hanno concordato di consentire le full wet senza termocoperte dal GP dell’Emilia Romagna in poi

Dopo l’annullamento dell’evento di Imola, le gomme sono state utilizzate per la prima volta da tre piloti nella gara di Monaco e sono state poi provate da tutto il gruppo nelle FP3 in Canada.

Mentre Pirelli lavora per la possibile introduzione di gomme slick senza termocoperte per il 2024, l’azienda ha voluto velocizzare l’uso delle sue nuove intermedie nei fine settimana di gara.

Il GP di Singapore è stato indicato come il potenziale punto di partenza visti i programmi di produzione e di trasporto. Almeno otto squadre hanno dovuto sostenere la decisione.

Tuttavia, nonostante il promettente feedback dei test, in una votazione presa durante il fine settimana del GP di Monaco, la maggioranza ha deciso di non apportare il cambiamento.

“Di solito abbiamo alcune gare con la pioggia, come Suzuka, per esempio,” ha detto Isola. “Ed è stata una buona opportunità per testarli prima della fine della stagione”.

“Il problema è che testarli come prototipo aggiuntivo è difficile perché dovremmo inviarli ovunque nel mondo. Stavo parlando con la FIA, offrendo l’intermedio per Singapore, e poi sono tornati da me dicendo di no“.

“Le squadre non erano d’accordo. Purtroppo avevamo più di due squadre contro, perché avevamo bisogno di otto squadre a favore”.

Isola ha insistito sul fatto di non sapere perché le squadre avrebbero rifiutato le nuove intermedie avendo accettato le full wet.

“Questa è una buona domanda. Ma non ho una risposta, onestamente”.

Solo alcuni team sono stati coinvolti nei test sulle intermedie

Isola ha riconosciuto che altri potrebbero aver voluto testare le nuove gomme prima di impegnarsi a utilizzarle per i fine settimana di gara.

Tuttavia, ha osservato che dare a tutti la possibilità di testarli non è pratico.

“Chiaramente, è anche difficile provare intermedi o bagnati”, ha detto. “Non era mai successo prima di fare un test completo con tutte le squadre, perché semplicemente non puoi organizzarlo”.

Il rifiuto è arrivato nonostante l’esito positivo dei test intermedi dedicati di Pirelli, con Alpine che ha condotto l’ultima corsa al Paul Ricard all’inizio del mese scorso, prima del voto.

“Esteban [Ocon] era abbastanza contento del nuovo passaggio intermedio, il passo è un buon passo”, ha detto Isola. “Senza termocoperte, stavano lavorando bene, il riscaldamento è stato buono”.

Il direttore sportivo di Alpine, Alan Permane, ha confermato che gli pneumatici si sono comportati bene nel test Ricard.

Il capo del team Williams, James Vowles, suggerisce che mentre le squadre erano pronte ad accettare le gomme da bagnato senza coperta sulla base dei dati dei test, erano più caute nel votare per gli inter perché volevano vedere prima come si comportavano le nuove gomme da bagnato. Ciò è accaduto solo a Monaco e poi più ampiamente in Canada; tuttavia il no alle intermedie Pirelli sembra definitivo.