Norris vittima della FIA nel GP del Canada

Norris è stato penalizzato dalla FIA dopo il GP del Canada per il suo comportamento ritenuto antisportivo durante la gara. Andrea Stella non è d’accordo e spiega cosa secondo lui ci sia dietro questa decisione

Secondo il Team Principal Andrea Stella, Norris è stato vittima della FIA nel GP del Canada, dopo che quest’ultima gli ha inflitto una penalità di cinque secondi alla fine della gara. Il documento ufficiale parla di “comportamento antisportivo dopo aver significativamente rallentato la sua vettura sotto il regime di Safety Car”. Secondo i commissari, il britannico avrebbe agito in questo modo al fine di creare un gap che facilitasse il doppio pit stop per le due McLaren.

Le regole impediscono esplicitamente di rallentare la propria vettura. Tuttavia, secondo la FIA, Norris avrebbe diminuito la velocità della monoposto in pista nel tragitto dal tornante all’entrata della pit lane. Questa mossa avrebbe ostacolato Albon, anche lui intenzionato a fermarsi. Durante l’indagine i commissari hanno anche preso nota del traffico radio del team. E sono arrivati alla conclusione che il muretto avesse fornito informazioni sufficienti a Lando sul suo gap da Piastri. Alla luce di ciò diventa inspiegabile e inaccettabile il rallentamento della monoposto numero 4.

La decisione dei commissari sportivi

La FIA sarebbe potuta essere più gentile nei confronti di Norris optando per il richiamo alla guida inutilmente lenta. I giudici sportivi hanno invece deciso di appellarsi al Codice Sportivo Internazionale alla voce che recita: “qualsiasi violazione dei principi di correttezza nella competizione, comportamento antisportivo o tentativo di influenzare i risultati di una competizione, in modo contrario all’etica sportiva“. Alla fine della gara al pilota sono stati inflitti cinque secondi di penalità, facendolo scivolare dalla nona alle tredicesima posizione.

La McLaren ritiene che la FIA abbia inflitto la sanzione al fine di stabilire un nuovo riferimento. Si tratterebbe infatti di introdurre un nuovo metro di giudizio riguardo alla guida sotto regime di Safety Car. In particolare, quando i team decidono di effettuare il doppio pit stop. Il team inglese si è espresso sulla questione alla fine della gara. Quest’ultimo in particolare afferma: “Ci fidiamo del loro giudizio, ma stiamo rivedendo ancora una volta, mentre parliamo, il comportamento di Lando, perché usciamo da questa gara molto sorpresi che questo abbia causato una penalità“.

Il commento di Andre Stella

Il commento del Team Principal non ha tardato ad arrivare. Stella afferma: “Prima di esprimere un’opinione bisognerà rivedere il video un bel po’ di volte. Comprendiamo la decisione dei commissari e il fatto che probabilmente abbiano usato Norris per creare un precedente.”

E infine conclude: “Se fosse così, bene, anche se non nego dia fastidio essere usati per crearne uno. Non eravamo a conoscenza della volontà della FIA di creare un nuovo metro di giudizio sui doppi pit stop in regime di Safety Car. Tutto questo è davvero un peccato anche perché eravamo in lotta per portare a casa dei punti“.