Piloti in vacanza: le mete preferite (anche in Italia) – FOTO e VIDEO

I piloti hanno tolto il casco, eppure non rinunciano mai a un buon pizzico di adrenalina: ecco come e dove si divertono fuori pista

Sfrecciano in pista per tutto l’anno, adesso è il momento di caricare le batterie. Fra chi ha optato per una pausa estiva più tranquilla, e chi invece non resiste alla mancanza della velocità, i nostri piloti in vacanza hanno scelto le mete più disparate (anche in Italia!) per passare del tempo con amici e famiglia. Tempo che non sempre riescono ad avere, impegnati fra i vari spostamenti richiesti per il Campionato. E allora auguriamo ai nostri piloti un buon riposo. In vista delle prossime avventure che ci aspettano in pista.

PILOTI IN VACANZA: TRA RELAX E SPORT ACQUATICI

C’è chi preferisce delle vacanze rilassanti e chi invece non finisce mai di sfrenarsi. Stesso discorso vale per i nostri piloti. Se c’è chi ha preferito un po’ di tranquillo riposo assieme alla propria famiglia e agli amici di una vita, come testimoniano le fotografie di George Russell a Maiorca, c’è anche chi, come Carlos Sainz, non ha deposto del tutto la propria anima da sportivo. Lo spagnolo della Ferrari, infatti, si diletta tra partite di golf e skateboarding sull’acqua.

Holiday mode activated. See you all in a few weeks ✌️ pic.twitter.com/STn0WYd3Qm — George Russell (@GeorgeRussell63) August 6, 2022



Anche Hamilton non ha resistito alla mancanza della velocità, trasferendosi questa volta sul mare. Assieme a Fabio Quartararo, per un estate da campioni, si è infatti divertito sui jetsurf. E se Lando Norris si gode in tranquillità una dolce vacanza assieme alla fidanzata a Ibiza, Fernando Alonso è già tornato in pista. Sfrecciando sui kart nel suo Museo y Circuito Fernando Alonso, l’asturiano ha commentato: “Finalmente le vacanze estive sono arrivate… Così posso guidare senza fermarmi!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lewis Hamilton (@lewishamilton)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lando Norris (@landonorris)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial)

PILOTI IN VACANZA IN ITALIA, META GETTONATA

Il cuore ferrarista di Leclerc è italiano: non solo quando sul podio canticchia l’inno di Mameli, ma anche quando deve scegliere dove trascorrere le vacanze con gli amici. Il monegasco è stato infatti visto in Sardegna con la fidanzata e i suoi amici più cari. Anche lui, però, non ha resistito alla mancanza: questa volta se ne sta seduto dietro un volante diverso. La Sardegna è stata scelta anche da Esteban Ocon, il quale sembra stia trascorrendo una vacanza tranquilla con la propria fidanzata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Berri (@elenaberri_)



In Costa Azzurra, invece, Verstappen si gode il tempo assieme alla sua famiglia. Tutti riuniti assieme anche a quella di Kelly Piquet, la sua fidanzata. Il Campione del Mondo in carica ha anche avuto l’occasione di assistere a un concerto del famoso dj olandese Martin Garrix. Completamente diverso lo stile delle vacanze di Valtteri Bottas. Il quale, passato dalle quattro alle due ruote, in Wyoming sta vivendo l’American dream assieme alla sua fidanzata Tiffany Cromwell.

Max en Kelly bij een optreden van Martin Garrix 🤩 pic.twitter.com/JZvpKPWRyE — Max Verstappen Fans (@Mverstappenfans) August 7, 2022

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valtteri Bottas (@valtteribottas)



Anche Alex Albon passa la pausa estiva influenzato dallo sport della propria fidanzata, Lily Muni He, golfista professionista. Più tranquille invece le fotografie postate sui social da Daniel Ricciardo e Mick Schumacher. Un rassicurante sorriso a bordo piscina e un romantico tramonto ci ricordano della calma e del relax che questi piloti, messi sotto pressione per un anno intero, ricercano durante questo mese di pausa estiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniel Ricciardo (@danielricciardo)