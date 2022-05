Kelly Piquet: la ragazza che ha rubato il cuore di Verstappen

Figlia del tre volte campione del mondo brasiliano, esperta in pubbliche relazioni e madre della figlia di un pilota di Formula 1 (no, non Verstappen)

Kelly Piquet è ormai una figura che appare moltissimo sui nostri schermi durante i Gran Premi di Formula 1. Nel box della Red Bull intenta a osservare la gara. Ai piedi del podio con un raggiante sorriso quando Max Verstappen, il suo attuale fidanzato, conquista la vittoria. Ma la sua relazione con il pilota Red Bull non è l’unico legame che Piquet ha con il Paddock: i motori, a lei, scorrono nelle vene. Se avete riconosciuto il cognome, non avete sbagliato a ipotizzare che si tratti di una parente del caro Nelson Piquet, tre volte campione del mondo in Formula 1.

In effetti, di Piquet, Kelly è proprio la figlia: nata nel 1988, è la seconda dei tre figli del pilota brasiliano e dell’ex modella olandese Sylvia Tamsma. E sì, se vi siete fermati a fare qualche calcolo, Kelly Piquet ha ben nove anni in più di Max Verstappen. Dalla sua nascita, Piquet ha vissuto in giro per il mondo: è nata in Germania, a Homburg, ma ha trascorso l’infanzia in Francia fino ai 12 anni, quando è poi tornata nel paese del padre. A 15 si è poi trasferita in Inghilterra, per arrivare infine a New York, dove si è laureata al Marymount Manhattan College in Relazioni Internazionali, con specializzazione in scienze politiche ed economia.

KELLY PIQUET: UN’IMPRESSIONANTE CARRIERA

Piquet vanta una carriera di tutto rispetto, essendo stilista, opinionista, editorialista e modella. Dopo la laurea, ha infatti ricoperto importanti e differenti ruoli. Ha lavorato come stagista presso l’ufficio acquisti couture di Bergdorf Goodman, e poi come assistente stilista presso Vogue Mexico y Latinoamerica. Nel 2011 era poi impegnata come stagista pubblicista presso una società di pubbliche relazioni, chiamata KCD Worldwide, prima di diventare editorialista per Marie Claire Brazil.

E’ tornata poi a Londra, dove ha lavorato per oltre due anni come consulente per i social media e le pubbliche relazioni della Formula E. Attualmente vive a Monaco, e secondo il suo account Linkedin lavora come coach di salute e benessere per l’Institute for Integrative Nutrition. Oltre questi impieghi, Piquet è molto attiva sui social: con oltre 908 mila follower su Instagram, dove svolge una grande attività di influencer.

LA RELAZIONE CON VERSTAPPEN E LA FIGLIA: PENELOPE KVYAT

Quella con Verstappen non è la prima relazione che Piquet intreccia con un pilota di Formula 1. Nel 2017 la modella brasiliana si era legata al pilota russo Daniil Kvyat. La loro relazione è durata oltre due anni, e ha portato anche alla nascita della figlia Penelope, nel luglio del 2019. Da quel che sappiamo, tra i due i rapporti si sono inaspriti proprio poco dopo l’evento, e hanno posto fine alla relazione prima del Natale dello stesso anno.

Nel gennaio 2021, Max Verstappen ha pubblicato una foto sul suo account personale di Instagram, raffigurante lui e Piquet, teneramente abbracciati e sorridenti sulla spiaggia di Lencois Maranhenses, in Brasile. L’immagine è accompagnata dalla dolce didascalia: “Buon anno nuovo a tutti! Rendiamo il 2021 un anno da ricordare in molti modi. Vi auguro ogni successo, amore e felicità, così come io ho trovato i miei“. In questo modo i due hanno ufficializzato la loro relazione, iniziata, sembrerebbe, nell’ottobre 2020. Da quel momento, Kelly Piquet e Max Verstappen condividono di tanto in tanto sui social i momenti più dolci della loro relazione.