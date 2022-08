Hamilton: “Vettel, una figura fondamentale nel mondo della Formula 1”

Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sono i piloti che più si sono spesi per “lasciare posto ad una Formula 1 migliore”. E davanti all’addio del campione tedesco, l’inglese ne ha riconosciuto il ruolo portante

Da ormai un paio d’anni la Formula 1 è diventata anch’essa un palcoscenico per portare alla ribalta le più importanti tematiche sociali. E fra i piloti in griglia sono presenti due veri e propri paladini che più volte si sono fatti promotori in prima persona di questioni relative a dei diritti universali ed inalienabili spesso poco rispettati. Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sono fra coloro che maggiormente hanno fatto sentire la loro voce anche in paesi problematici sotto questo punto di vista.

Il razzismo, la difesa della comunità LGBTQ+ e la battaglia a favore dell’ambiente sono solo alcuni dei macro-argomenti trattati. Alla fine dell’anno questo piccolo coro perderà una voce per via della volontà del tedesco di mettere fine alla sua carriera di pilota. Guardando indietro il sette volte campione del mondo ha rilasciato questa dichiarazione ad Autosport.com: “Il lavoro che ho cercato di fare, quello che Seb ha cercato di fare qui è quello di accendere un faro su argomenti scottanti. Per lasciare posto ad uno sport migliore rispetto a quello che abbiamo trovato anni fa”.

“In questo senso, penso che Seb abbia giocato un ruolo fondamentale. C’è comunque ancora molto lavoro da fare, e non so se lui sia intenzionato a continuare o ad aver a che fare con la Formula 1 in futuro. Dubito che tornerà per fare il commentatore, ma mai dire mai. Comunque credo davvero che sia un ambiente migliore; in caso contrario tutto questo sarebbe stato un’inutile perdita di tempo“.

Sicuro che la prossima stagione la classe regina dell’automobilismo perderà un figura di riferimento che difficilmente potrà essere rimpiazzata. Ci si augura però che l’esempio possa essere seguito dalle giovani generazione che sono già, ma che in futuro diventeranno ancor di più, protagoniste.