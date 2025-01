Piano di adattamento per Hamilton a Maranello: inclusi test privati

Via al piano di adattamento rapido del team di Maranello per il nuovo arrivato, Lewis Hamilton: nel progetto inclusi diversi test privati

La squadra di Maranello ha un piano per garantire il rapido adattamento di Lewis Hamilton alla filosofia italiana della Ferrari. E, per farlo, la Scuderia italiana punta tutto sui test ufficiali di pre-stagione. La guida del team, Frederic Vasseur, sembra aver preparato un piano di “acclimatamento” perfetto per il sette volte iridato. Un piano che include, tra le altre cose, test privati con le vetture del 2023. Un modo per permettere al britannico di prendere il giusto ritmo con la Rossa prima dell’inizio della nuova stagione.

Anche se ormai i test pre-stagionali a Fiorano per la Ferrari sono una vera e propria tradizione, quest’anno le cose saranno diverse. Le nuove limitazioni imposte dalla FIA, che ha cercato di mettere un freno ai test svolti con vetture di due anni di età, hanno costretto la squadra del Cavallino a porre delle restrizioni. A partire da questa stagione, infatti, i piloti titolari saranno limitati a un massimo di 1.000 chilometri annuali in questo tipo di allenamenti. Questi distribuiti su un massimo di quattro giorni diversi.

Il piano della Scuderia italiana

Come già anticipato, la Ferrari ha in programma di effettuare una prima giornata di test privati, possibilmente il 19 o il 20 gennaio. Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Roberto Chinchero, tutto ciò avverrà prima di trasferirsi a fine mese al Circuit de Barcelona-Catalunya. La scelta di quest’ultimo non è dovuta solo al fatto che si tratta di uno dei circuiti di riferimento, ma anche a causa delle condizioni metereologiche. Spesso, a Barcellona, più favorevoli.

Il team italiano ha persino previsto che, in caso di maltempo, si aspetti una giornata più favorevole per sfruttare al meglio il tempo a disposizione. La limitazione del chilometraggio impone di ottimizzare al meglio ogni momento in pista. Ovviamente tutto lascia intendere che la nuova monoposto debutterà prima dei test di pre-stagione con un filming day. Giorno utile per verificare che tutto funzioni correttamente.