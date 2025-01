Formula 1: cambia il nome ma non la sostanza

La storia si evolve ed anche i nomi, in Formula 1

Ferrari, McLaren e Williams sono le uniche squadre sopravvissute da quando sono state fondate in Formula 1 senza cambiamenti di nome, anche se i loro proprietari sono cambiati e i loro fondatori non fanno più parte dell’azienda.

Beh, anche la Haas, ma la sua storia è recente, è ancora una squadra adolescente, l’ultima ad entrare nella categoria. È ancora giovane per questo…ma era già molto vicino ad essere acquisito da Mazepin e Uralkali.

Mercedes e Red Bull hanno portato al top le squadre che hanno acquistato. Nemmeno la Renault/Alpine è stata esente da cambiamenti. La squadra era originariamente francese, con sede a Viry-Châtillon. È stato il passo logico dopo i suoi successi in Formula 3 e Formaula 2. È stato un team importante che ha introdotto tecnicamente il motore turbo. Ma la Renault capì che aveva più successo come automobilista che come squadra e semplicemente chiuse la squadra, dando motori a varie squadre.

Alpine e Renault, una storia a sé

L’attuale team Alpine, ribattezzato nel 2020 per interessi commerciali della Renault, non è costruito su quelle ceneri, ma su quello che era il team Toleman, nato nel 1981. Ted Toleman era un grande imprenditore dei trasporti che iniziò a sponsorizzare il Turismo per la British Leyland, gruppo di logistica.

Da lì è passato alla Formula 2 e alla Formula 1. Nel 1986 fu acquistata da Luciano Benetton, che vide i vantaggi nel passare da sponsor a proprietario. Dopo i titoli di Michael Schumacher, il secondo già con un motore Renault, la Renault decise di acquistarla nel 2002, ottenendo i suoi due titoli come costruttori. La Renault cedette la squadra alla Genii Capital, guidata dallo spagnolo Gerard López, che l’anno successivo ribattezzò la squadra Lotus.

Curiosamente, all’inizio ottenne buoni risultati, il che fu sorprendente, ma le finanze si prosciugarono e alla fine la Renault, che ne aveva mantenuto una quota, venne in soccorso di Enstone e ribattezzò la squadra nel 2016. Per due anni, le motivazioni degli spot pubblicitari hanno portato la squadra a essere chiamata Alpine.

Un passaggio all’Alpine come parte del programma di rilancio del marchio, come aveva fatto Ford con la Jaguar o Lawrence Stroll con l’Aston Martin, e in altro modo l’Alfa Romeo associandosi alla Sauber.

Aston Martin: il team più problematico

Aston Martin è anche una storia di cambiamenti e di periodi difficili. La sua origine è la squadra fondata da Eddie Jordan nel 1991, una squadra che ha avuto momenti di gloria e alti e bassi. Nel 2005 fu acquistata da Alexander Shnaider, un magnate russo-canadese, che si rese presto conto che le richieste finanziarie erano insostenibili. La vendette subito a un consorzio olandese guidato da Michel Mol, che voleva recuperare il marchio Spyker, un’auto leggendaria degli albori dell’industria automobilistica, ma non aveva fondi sufficienti.

Il tutto fino all’arrivo di Vijay Mallya, una delle grandi fortune dell’India, che lo tenne tra le mani per dieci anni, associato inizialmente a Michel Mol e successivamente all’anche lui indiano ‘Tony’ Sahara. Gli scandali finanziari legati a Tony, che è stato incarcerato, e Vijay, che ha fatto fallire alcune delle sue società, hanno messo a dura prova la squadra.

Sarebbe stata la fine se Lawrence Stroll, ‘risentito’ per il no di Frank Williams, non avesse deciso di costituire una propria squadra con una serie di investitori canadesi. Lo chiamò provvisoriamente Racing Point nel 2019, ma nel 2021, quando Stroll aveva rilevato l’Aston Martin, ribattezzò il team.

Audi è il prossimo passo in Formula 1

Dal 2026 la Sauber sarà Audi. Curiosa la traiettoria di questo team che è entrato in Formula 1 con il supporto della Mercedes; è diventato BMW e ora Audi. Peter Sauber aveva un team Esports che divenne il team ufficiale Mercedes e ebbe molto successo. Poi hanno deciso di lanciarsi in Formula 1. Inizialmente era un produttore a pieno titolo. La Mercedes non voleva che il suo motore si chiamasse Mercedes e il motore Illmor fu ribattezzato Sauber nel 1993. Un anno dopo, il motore era già Mercedes e successivamente adottò il Cosworth. Nel 2006 vendette la squadra alla BMW, ma il marchio bavarese decise di abbandonare la squadra nel 2010 e Peter Sauber la riprese. Da allora utilizza motori Ferrari, anche se inizialmente furono ribattezzati Petronas.

Per ragioni commerciali, la squadra è stata ribattezzata Alfa Romeo, anche se l’Alfa non è stata coinvolta nel supporto tecnico o gestionale e alla fine del 2023, con l’uscita dell’azienda italiana, è stata ribattezzata Stake Kick Sauber, nome di transizione fino a diventare Audi nel 2026. Il marchio tedesco l’ha già acquistata, ma aspetta di sbarcare a pieno titolo nel 2026, con il cambio di regole e un proprio motore.