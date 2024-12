Perez: addio Red Bull, ora è ufficiale

Sergio Perez e la Red Bull hanno raggiunto un accordo per separarsi con effetto immediato

All’inizio di quest’anno, Perez ha firmato un nuovo accordo per correre per la Red Bull fino alla fine del 2026, dopo la sua stagione migliore di sempre nel 2023, quando è arrivato secondo dietro al compagno di squadra e campione Max Verstappen.

Tuttavia, la sua forma è calata dopo la firma dell’accordo e il messicano ha ottenuto solo nove punti negli ultimi otto weekend del Gran Premio della stagione 2024.

Ha concluso all’ottavo posto nel campionato piloti, con la Red Bull che non è riuscita a difendere il campionato costruttori e ha concluso la stagione al terzo posto, dietro ai campioni della McLaren e alla seconda classificata Ferrari.

Durante il periodo difficile, Perez è rimasto determinato a correre per la squadra l’anno prossimo, ma in seguito a colloqui con la Red Bull, hanno concordato di separarsi dopo quattro anni insieme.

“Sono incredibilmente grato per gli ultimi quattro anni trascorsi con Oracle Red Bull Racing e per l’opportunità di correre con un team così straordinario”, ha affermato.

“Guidare per la Red Bull è stata un’esperienza indimenticabile e custodirò sempre con affetto i successi che abbiamo raggiunto insieme. Abbiamo battuto record, raggiunto traguardi straordinari e ho avuto il privilegio di incontrare così tante persone incredibili lungo il cammino”.

Horner conferma che Tsunoda e Lawson sono i candidati per sostituire Perez nel 2025

“Un grande ringraziamento a tutti i membri del team, dalla dirigenza, agli ingegneri e meccanici, al catering, all’ospitalità, alla cucina, al marketing e alle comunicazioni, così come a tutti a Milton Keynes. Vi auguro il meglio per il futuro.

È stato anche un onore correre al fianco di Max per tutti questi anni e condividere il nostro successo. Un ringraziamento speciale ai fan di tutto il mondo, e in particolar modo ai fan messicani per il vostro incrollabile supporto ogni giorno. Ci incontreremo di nuovo presto. E ricordate… non arrendetevi mai”. Il boss della Red Bull Christian Horner ha dichiarato: “Vorrei ringraziare Checo per tutto quello che ha fatto per Oracle Red Bull Racing nelle ultime quattro stagioni”.

La Red Bull ha affermato che ulteriori annunci riguardanti la formazione completa del team per il 2025 saranno fatti “a tempo debito”.

Liam Lawson è il favorito per il passaggio dalla RB alla Red Bull, mentre Yuki Tsunoda sembra destinato a perdere la promozione.