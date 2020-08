Perez aspetta la negatività al test per il Covid-19

Sergio Perez domani sarà sottoposto a un nuovo test per il Covid-19, per verificare se potrà partecipare al Gran Premio del 70° anniversario questo fine settimana

Sergio Perez è pronto per gareggiare questo fine settimana ma potrà farlo solo se il test per il Covid-19 risulterà negativo. Il messicano è stato isolato nella sua camera d’albergo per una settimana e rimane senza sintomi, nonostante sia stato confermato giovedì scorso che fosse positivo. Il messicano continua ad allenarsi per essere in perfetta forma, qualora gli venisse permesso di tornare in pista domani. Non vede l’ora di recuperare, dal momento in cui non ha disputato la gara di domenica scorsa a Silverstone.

Questo weekend avrebbe l’opportunità di recuperare dei punti utili per il Mondiale, dopo che Leclerc e Albon hanno scalato la classifica, sorpassandolo.“Sto bene, grazie a Dio. Non ho avuto alcun sintomo. Ecco come trascorro le mie giornate: allenamento, iPad, TV, telefono e cucina. Sono state giornate lunghe, non vedo l’ora di tornare! Grazie a tutti per il vostro sostegno. Non ci si deve arrendere mai“ condivide Checo con i suoi seguaci.

LA RACING POINT HA BISOGNO DEL MESSICANO

Il suo fisioterapista Xavi Martos assicura che Perez è fisicamente e mentalmente pronto a gareggiare questo fine settimana. “Dovrà essere pronto fisicamente e mentalmente. Stiamo seguendo un piano d’azione per la prossima gara se gli consentiranno di competere. Altrimenti ciò verrà attuato a Barcellona” dichiara per La Vanguardia. La decisione arriverà domani, quando Checo eseguirà il test finale che potrà restituirgli nuovamente l’accesso nel Paddock. La Racing Point ha bisogno di lui, dopo un Gran Premio in cui Hulkenberg per problemi al motore, non ha potuto prendere parte alla gara, perciò la Ferrari ha approfittato per superare il team nel Campionato Costruttori.