Lettura in 1 minuto

Per Marko il volante mobile DAS della Mercedes è irregolare

Il consigliere della Red Bull, Helmut Marko, ritiene che gli effetti del nuovo sistema DAS Mercedes siano “vietati” in quanto funziona come una “sospensione mobile vietata”.

La Mercedes ha debuttato giovedì con il suo sistema di sterzo a doppio asse sul Circuit de Barcellona-Catalunya, utilizzando il sistema con il quale i piloti spingono o tirano il volante che cambia la convergenza delle ruote. I vantaggi di questo sistema sono una migliore durata degli pneumatici, una migliore curva e funge da sistema di riduzione della resistenza.

Ed è proprio per questo che il consigliere della Red Bull, Hemut Marko ritiene che sia illegale, così come dichiarato ad una rivista tedesca: “Se cambi attivamente la convergenza delle ruote durante la guida, la superficie di contatto delle gomme cambia. E con ciò -sebbene in un’area molto, molto piccola- l’altezza da terra. Ma questo è vietato perché il sistema corrisponde quindi al funzionamento di una sospensione attiva proibita“.

Il video “incriminante” del <volante mobile> di Lewis #Hamilton e della #Mercedes nella mattinata del giorno 2 di #F1Testing pic.twitter.com/hzUV1RW8sL — Ruggiero Dambra (@Ruda97_Official) February 20, 2020

LA VOCE DELLA MERCEDES

La Mercedes, tuttavia, ritiene che il sistema sia legale: “È un nuovo sistema“, ha spiegato il capo della tecnologia James Allison ai media sul circuito di Barcellona. “Lo chiamiamo DAS. Apre ulteriori possibilità e crea una nuova dimensione nello sterzo. Ne trarrà beneficio l’autista per tutta la stagione“.

Successivamente, ha aggiunto: “Questo non è nuovo per la FIA. Stiamo parlando con loro da un po’ di tempo ormai. Le regole sono abbastanza chiare su ciò che è impedito ai sistemi di guida e siamo abbastanza sicuri che soddisfi tutti questi requisiti”

Infine però, se la Mercedes dovesse usare il DAS come Gran Premio d’Australia, è probabile che i rivali protestino.