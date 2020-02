Mercedes: il caso del volante mobile provato da Hamilton

Mercedes protagonista fin da subito in queste prime due giornata di test a Barcellona. Nella sessione di questa mattina, è apparsa una soluzione particolare sulla W11, chiamata DAS. In frenata ed in accelerazione, si nota come il volante si muove avanti ed indietro

Dopo aver segnato il miglior tempo, nella prima giornata di test a Barcellona, Lewis Hamilton è tornato a bordo della Mercedes W11 per la sessione di questa mattina, diventando suo malgrado protagonista di un nuovo caso, che ha suscitato alcune polemiche, legate al volante.

Nell’on-board camera della W11, si vede il volante di Lewis Hamilton, che si muove in determinati momenti: in frenata si ritrae di qualche centimetro, per poi tornare nella posizione originaria, in fase di accelerazione. Movimenti che sembrano perfettamente allineati con quelli delle gomme, modificando la loro convergenza, e quindi la superficie di appoggio delle stesse. Nelle stesse inquadrature, si nota che il pilota non attiva questo sistema, ad ogni giro, e non sembra turbato da questi movimenti, ed anzi sembra essersi adattato a questo funzionamento.

Una soluzione davvero inedita, creata dai tecnici della Mercedes, capitanati da James Allison, chiamata DAS, che comporta un certo vantaggio, soprattutto in ingresso di curva, in quanto migliora la maneggevolezza, riduce l’usura delle gomme e la resistenza nei rettilinei. Con questo sistema, anche l’aerodinamica ne beneficerebbe, in quanto il volante scivolando all’indietro in fase di accelerazione, aumenta la velocità di punta e modifica l’altezza della monoposto.

The mystery behind Mercedes’ steering wheel has been revealed 👀 Introducing the ‘Dual Axis System’ ✨#F1 #F1Testing — Formula 1 (@F1) February 20, 2020

LA FEDERAZIONE APPROVA QUESTO INGEGNO

Naturalmente, questa soluzione è diventato il tema della giornata, suscitando clamore all’interno del paddock, tra gli appassionati di Formula 1, grazie alle immagini diffuse dalle emittenti che stanno seguendo i test.

Secondo l’articolo 10.2.3, del Regolamento tecnico attualmente in vigore, “è vietata fare alcuna regolazione mentre la vettura è in movimento”, quindi a quanto pare, questa soluzione è stata approvata dalla FIA, in quanto è comandata meccanicamente ed agisce sulla colonna dello sterzo e non sulle sospensioni.

Inoltre, sempre secondo le norme, il servosterzo può essere usato per ridurre lo sforzo del pilota, senza essere in nessuna maniera controllato. In una delle riprese, si vede che al momento della frenata, il volante si sposta di qualche centimetro verso il pilota, il quale poco prima aveva premuto un pulsante con il pollice della mano destra. Sul display del volante, compare la scritta “marker”, subito dopo l’attivazione, con l’assetto della W11 che torna nella situazione originaria.

Per rispondere alle polemiche, la Mercedes ha comunicato a Motorsport.com, che il sistema è in fase di valutazione durante i test, e quindi si vedrà se verrà deliberato per i Gran Premi.