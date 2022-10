Pedro de la Rosa: “L’onestà sarà alla base della partnership con Alonso”

Il team della Aston Martin parlerà sempre più spagnolo con l’arrivo di Pedro de la Rosa e Alonso. L’onestà sarà alla base del rapporto tra i due connazionali ed ex compagni di squadra

Come è noto, il team britannico ha ufficializzato ieri l’arrivo nel team di Pedro de la Rosa, il secondo del Regno iberico dopo Alonso. Infatti, a seguito dell’annuncio di Vettel del ritiro dalla F1 a fine stagione, la Aston Martin ha trovato in Fernando il perfetto sostituto. Quanto a de la Rosa, quest’ultimo rivestirà il ruolo di Team Ambassador della scuderia inglese. L’ex pilota di Barcellona è stato anche compagno di squadra di Alonso – seppur come terzo pilota – in McLaren e in Ferrari e dunque conosce molto da vicino il futuro pilota dell’Aston Martin.

Grazie a queste due new entries, l’obiettivo sarà quello di massimizzare il potenziale del team al di fuori della pista. A questo proposito, de la Rosa ritiene che per poter andare d’accordo con Alonso l’onestà deve essere alla base del rapporto. “Non credo che Fernando sia un tipo difficile da gestire. È solo molto genuino, molto onesto. Finché gli dirai sempre esattamente cosa sta succedendo, e qual è la verità, non avrai mai problemi con lui”, ha detto De La Rosa a Motorsport.com.

“Tuttavia, nel momento in cui si tenta di nascondere le informazioni o si sente che si sta cercando di tenere alcune informazioni da parte, avrete problemi. È solo un individuo molto competitivo. Questa è la realtà. Se sei competitivo come lui, non avrai problemi con Fernando”, ha poi aggiunto lo spagnolo. De la Rosa vede da sempre in Alonso un grande pilota, uno dei migliori. Fernando sta dimostrando che l’età è solo un numero, infatti gareggia al massimo delle sue potenzialità, senza mostra alcun segno di declino o cedimento.

Pedro de la Rosa e il suo effettivo ruolo in Aston Martin

“Il ruolo di Pedro come ambasciatore del team sarà fondamentale per migliorare il lavoro che svolgiamo con i nostri partner – ha spiegato Mike Krack – per coinvolgere i media e i tifosi e per lanciare il nostro nuovo programma di sviluppo dei piloti“. Infatti, l’idea della scuderia britannica è quella di creare una propria Academy, sulla scia di quanto già fatto con successo da team come Red Bull, Ferrari, Mercedes, Alpine e McLaren.

De la Rosa ha più volte ribadito che il suo ruolo di ambasciatore non lo vedrà agire come tramite tra team e piloti. Il nuovo Team Ambassador ha dichiarato: “Mi sto unendo come ambasciatore del team, e non c’è nessun piano finora per agire come un collegamento tra la squadra e Fernando o qualsiasi altro pilota. La più grande differenza in questo ruolo rispetto a quando correvo è che non ho intenzione di essere coinvolto negli aspetti tecnici o qualsiasi decisione del genere”. Non sappiamo dunque come evolverà la figura di de la Rosa in Aston Martin, ma ciò che è certo è che si apre un nuovo ed interessante capitolo del grande libro sul team britannico.