Patenti, a migliaia cestinate in tutta Europa, la mietitrebbia RESPER fa una strage

RESPER fa letteralmente una strage, sono ormai migliaia le patenti che in tutta Europa sono state cestinate, ecco cosa sapere.

Sul terriccio europee è scattata quella che è una vera e propria epurazione delle strada. L’intento era chiaro già da qualche mese e le modifiche che si sono fatte al Codice della Strada sono solo state un anticipo. Il lavoro svolto internamente ai singoli stati della Comunità Europea, si ripercuoterà anche su tutto il territorio europeo.

Sono migliaia gli automobilisti che verranno colpiti dalla modifica. Qualcuno si è già visto revocare o sospendere la patente, anche senza una procedura apparente avviata nel paese di residenza. Ma le modifiche non sono di certo finite qui.

In grande fermento i forum automobilistici che non fanno altro che parlare di quello che sta succedendo, con i guidatori che si sono detti piuttosto preoccupati della situazione che si sta venendo a creare.

A determinare il ritiro delle patenti ci sarebbe il RESPER, peccato che ancora in pochi sanno di cosa si sta parlando. Occorre quindi fare chiarezza per evitare ripercussioni.

L’illusione della frontiera: il trucco che non funziona più

Ci sono stati anni in cui, ci commetteva infrazioni stradali fuori dal proprio paese se la cavava senza troppi provvedimenti, per via di un vero e proprio vuoto normativo. Ma ora è arrivato il momento di colpare quel vuoto e quindi evitare che avvengano situazioni che potremmo definire quasi imbarazzanti. Ad esempio se si veniva fermati in Spagna per guida in Stato d’ebrezza, ma la propria patente è francese, allora bastava rientrare nel proprio paese per evitare problematiche.

In questa ottica le frontiere sono diventate delle barriere legali e occorreva intervenire in una qualche maniera, per evitare che, chi infrange le regole, la faccia franca in qualche modo. In questa ottica nel 2024 è stato introdotto il RESPER, peccato che molti non sapevano di questo. Un cambiamento veramente radicale, che permette di ottenere buoni risultati.

Con il RESPER in molti perdono la patente

Uno scenario che serve solo da esempio, ma che ha alimentato il bisogno di trovare una valida soluzione. Il RESPER è il Registro Europeo delle Patenti di Guida, non solo un semplice archivio, ma uno strumento di coordinamento e azione immediata tra gli stati. Il Registro è divenuto il centro nevralgico di una rivoluzione nella sicurezza stradale, partita dall’accorso tra il Parlamento Europeo e i 27 Stati membri. Quindi le sanzioni gravi emesse in un qualsiasi dei Paesi dell’UE sono valide su tutto il territorio.

Quindi avvenuta l’infrazione, ecco che RESPER permette di registrare l’infrazione su un sistema centrale che permette di applicare la sanzione e il provvedimento in tutti gli stati membri. Resta salvo il diritto di procedere con ricorso, ma esaurite le vie legali il sistema viene messo in moto. In questi primi mesi del 2025 ci sono state decine di patenti revocate e se ne prevedono molte altre.