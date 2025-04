Telepedaggio, 1700€ di multa se la sbarra non si alza: paghi pure per la beffa se fa cilecca

Se la sbarra al telepedaggio non si alza rischi € 1.700 di multa. Insomma, oltre al danno anche la beffa di dover pagare.

Il telepedaggio è un sistema veramente molto comodo per riuscire a transitare in autostrada senza dover affrontare file chilometriche. Ci sono particolari giornate in cui gli automobilisti si mettono in viaggio in massa e questo non solo rallenta gli spostamenti, ma fa in modo che buona parte degli automobilisti si trovino convogliati in file chilometriche.

Le autostrade sono le uniche strade a pagamento e avere un abbonamento per il telepedaggio si rivela essere molto più utile di quello che si possa credere.

Coloro che viaggiano in autostrada in maniera quasi quotidiana, non possono far altro che sottoscrivere gli abbonamenti evitando così le code.

Ma ci sono casi in cui la sbarra, al passaggio dell’automobilista non si apre, in seguito ai controlli si potrebbe essere multati con provvedimenti da ben € 1.700. Insomma oltre al danno anche la beffa.

Autostrade: al casello seguire le regole per più sicurezza

Sono migliaia i chilometri che gli italiani percorrono in autostrada ogni giorno, qualcuno lo fa per viaggi di piacere, altri per lavoro, quello che è certo è che le autostrade permettono di spostarsi dal nord al sud dell’Italia, in maniera abbastanza veloce. Ovviamente questo ha un costo, che tutti gli utenti sono chiamati a pagare. Nel momento in cui ci si avvicina al castello, occorre seguire alcune regole ben precise, per evitare di mettere a rischio tutti coloro che sono in strada. In linea di massima si consiglia di adeguare la velocità, procedendo circa a 30 km/h, velocità che permetterebbe di frenare velocemente in caso di bisogno.

Inoltre, nel caso in cui si abbiano dei problemi al casello, è importante chiamare l’assistenza stradale, evitando di avere problematiche maggiori. Tutto questo anche considerando che ci sono possibili ripercussioni se si mettono in atto azioni sbagliate.

Una singola mossa che ti costa caro

Può succedere che al casello autostradale ci siano delle problematiche di qualsiasi genere, come la mancata apertura della sbarra, in modo da permettere il passaggio della vetture. In queste circostanze è importante evitare di mettere a rischio tutti gli automobilisti presenti. Quindi è fatto assoluto divieto di procedere a retromarcia per raggiungere un altro casello.

Una manovra di questo genere può costare fino a 1731 euro di multa, oltre alla perdita di 10 punti dalla patente. Per evitare tutto questo sarà sufficiente chiamare l’assistenza autostradale che interverrà prontamente.