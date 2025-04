Ultim’ora Codice della strada, addio revoca per chi circola sbronzo: paghi 1400€ e sei libero di guidare

Non sarà più ritirata la patente a chi viene trovato alla guida ubriaco, paghi ‘solo’ 1400 euro e puoi guidare senza problemi.

Alla vigilia dell’introduzione del nuovo alcolock, ecco che arriva un’ultima ora per quello che riguarda il Codice della Strada. Negli ultimi mesi ila normativa in vigore è stata ampliamente modificata, si è deciso di intervenire in maniera massiva per riuscire a dare delle strade molto più sicure.

Questo lo scopo da raggiungere che ha guidato Matteo Salvini nella revisione del Codice della Strada, peccato che sembra che, dopo tutto il lavoro di riforma, si stia di nuovo intervenendo per un cambio di rotta.

Tra le regole su cui si è posta maggiore attenzione, c’è la guida in stato d’ebrezza, già sanzionata in precedenza, adesso le multe e i provvedimenti sono molto più severi a tal punto che nel mese di luglio si è proposta l’attuazione dell’alcolock, ovvero dispositivo che dovrebbe impedire alle automobili di partire, nel caso in cui l’automobilista non sia con un valore di 0 mg/l.

Ma possibile che dopo tutta questa rivoluzione, poi si proceda con un nulla di fatto.

Guida in stato d’ebrezza, la pericolosità di mettersi alla guida quando si è consumato alcol

Il Codice della Strada prevede quindi che, gli agenti che sono impegnati al posto di blocco, qualora lo ritenessero giusto, potrebbero provvedere al controllo del tasso alcolemico. Se si supera una certa soglia, la patente viene revocata, si riceve una multa, oltre all’impossibilità d mettersi alla guida per un certo lasso di tempo.

Ma le notizie che di recente sono arrivate, ci dicono che la Corte di Cassazione ha deciso e da questo momento in avanti, se si paga una sanzione, non sarà più applica la revoca della patente. Ma allora guidare in stato d’ebrezza non è più così pericoloso come ci hanno sempre fatto credere?

Basta pagare una sanzione, ma non se si è in auto

La Corte di Cassazione si è pronunciata a riguardo e ha sottolineato come, coloro che vengono trovati alla guida del monopattino elettrico in stato d’ebrezza, non può vedersi togliere la patente, nemmeno per un periodo breve, questo quello che è previsto dal Codice della strada. Per loro sarebbe prevista esclusivamente una sanzione di 1400 euro.

Nonostante ciò, occorre ricordare che in ogni caso si pone particolare attenzione nel valutare e sanzionare l’automobilista che guida in stato d’ebrezza. Per lui le eventuali sanzioni sono molto elevate, allo stesso modo, si sta provvedendo ad intervenire sulla normativa per l’utilizzo dei monopattini elettrici.