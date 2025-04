DIVIETO bici, non possono viaggiare se ci sono gli autobus: 332€ di multa se ti beccano

Se ci sono gli autobus le bici non possono viaggiare, altrimenti per loro sono previsti 332 euro di multa. Ecco cosa cambia.

Nel momento in cui si è iniziato a lavorare al nuovo Codice della Strada, si è subito compreso che oltre a intervenire sulle regole che riguardano le automobili, occorre anche andare a comprendere fino a che punto sia lecito per le biciclette circolare. In merito alla pericolosità non sono finiti nel mirino degli addetti ai lavori solo i monopattini elettrici, ma anche le biciclette.

Sono migliaia i ciclisti che ogni giorno si mettono in strada e potrebbero creare non poche problematiche alla viabilità. Considerando il gran numero di incidenti che ogni anno li riguarda, è semplice comprendere che intervenire era veramente indispensabile.

Quindi da questo momento in poi è vietata la circolazione per le bici, sulle strade dove circolano bus e tram. Un divieto non di poco conto, considerando che vorrebbe dire non poter più utilizzare la propria bicicletta.

Ecco allora cosa è cambiato in merito, quali sono le modifiche previste a riguardo.

Bici in strada e pericoli

Le biciclette sono fonti di grande discussione quando si parla di leggi della strada. La realtà è che sono veramente tanti i ciclisti che non rispettano le regole esponendo se stessi e gli altri utenti della strada a non poche pericolosità. Questo vuol dire che ancora oggi sono causa di incidenti e spesso perdono la vita negli scontri con le vetture. Quello che in molti ignorano è che le biciclette sono chiamate a rispettare le regole della strada tanto quanto gli automobilisti.

Di contro occorre sottolineare come, in effetti, mancano piste ciclabili, dove coloro che decidono di utilizzare un mezzo Green, possano circolare senza avere il timore di essere di intralcio. Ad esserne dotate solo le grandi città, ma questo non è certo sufficiente per evitare problematiche.

Ecco cosa cambia in strada

Ci sono stati interessanti cambiamenti con il nuovo Codice della Strada, ma si è rivelato indispensabile per evitare ulteriori rischi. In particolare ci sarebbe un modo di agire che andava regolamentato, ovvero l’abitudine dei ciclisti di transitare sulle corsie preferenziali destinate ai tram e ai bus.

Ebbene, l’intervento normativo ci dice che è fatto divieto per le biciclette di transitare in queste corsie. Coloro che verranno trovati nella carreggiate preferenziale verrà sanzionato durante, con multe che vanno dagli 83 ai 332 euro, questo per via della pericolosità di tali comportamenti.