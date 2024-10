Parcheggi, la multa che non ti aspetti: paghi il ticket regolarmente e poi ti ritrovi con 173€ sul groppone

Oggi parliamo della motivazione per la quale molti hanno parcheggiato, hanno pagato il ticket e si sono comunque visti pervenire una multa di 173€. Come mai?

Il Codice della Strada prevede una spiegazione alla maggior parte dei problemi che insorgono su strada. Molto spesso è il guidatore che dimentica quello che ha studiato a scuola guida (diamo il beneficio del dubbio a tutti) e puntualmente dopo la trasgressione si lamenta se riceve la multa.

In base alla gravità dell’evento, l’autista dovrà pagare delle cifre più o meno “salate”, per non parlare dei punti che verranno decurtati e nei casi peggiori, vedersi anche confiscare la patente del veicolo se non l’auto stessa.

Per questo motivo oggi vogliamo parlarvi di quel singolare episodio di cui molti lamentano, in quanto si sono visti recapitare una multa di 173€, pur avendo pagato il ticket del parcheggio. Come mai vi starete chiedendo? Ebbene, il CdS parla anche di questo.

Il nuovo Codice della Strada

Restando in tema di Codice della Strada, volevamo aggiornarvi in quanto ci sono recenti novità che dovreste conoscere. Dopo l’approvazione alla Camera a marzo, il nuovo disegno di legge voluto dal Ministro Matteo Salvini, è stato approvato anche in Commissione Trasporti al Senato e adesso bisognerà attendere soltanto l’ultimo via libera dall’Aula di Palazzo Madama per diventare legge ed essere così pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il nuovo CdS è quindi in fase di approvazione e si vocifera possa diventare legge entro la fine dell’anno, se non prima. Sono diverse le norme che dovrete andare a vedere, in quanto saranno previste sanzioni molto più pesanti in merito alla guida con lo smartphone, o in stato di ebrezza e sotto l’uso di sostanze stupefacenti, in caso di eccesso di velocità e così via. Si parla così di alcolock, sospensione breve o a lungo termine della patente e così via.

La sanzione in merito al parcheggio

In attesa di approvazione del nuovo Codice della Strada, sappiate che in quello attuale c’è un articolo che dovreste imparare a memoria in merito al parcheggio. Parliamo dell’Articolo 157, che spiega il motivo per cui molti si sono visti recapitare una multa, pur avendo pagato il normale ticket.

In pratica, come rivela la legge, chiunque venga sorpreso a parcheggiare nel senso opposto a quello di marcia, verrà multato con una sanzione che prevede un range dai 42€ ai 173€. Nel senso unico di marcia, come possiamo leggere dalla norma, il discorso è differente: “nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata…”, purché ci sia comunque spazio per il regolare transito dei veicoli. Questo articolo ve lo ricordavate?