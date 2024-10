Sorpassi proibiti, 1.300€ di multa e sospensione immediata della patente per i conducenti di questi veicoli | Lo vedi fare in continuazione

Siamo migliorati alla guida ma abbiamo dei problemi con i sorpassi proibiti: tra una super multa sospensione immediata della patente.

I dati dello scorso sono la fotografia degli italiani alla guida. Un popolo che, seppur a piccoli passi, è migliorato dal punto di vista di guida sicura anche se commette ancora troppe infrazioni, su larga scala geografica, un po’ a macchia d’olio.

Secondo i dati Aci-Istat, nel 2023 sulle strade italiane si è scesi a 166.525 incidenti, che hanno causato 3.039 decessi e 224.634 feriti. Anche la media giornaliera è scesa leggermente a 456 incidenti, 8,3 morti e 615 feriti. Rispetto all’anno prima si tratta di un lieve calo dei morti.

Non un granché, ma il trend potrebbe ulteriormente abbassarsi soprattutto se cominciamo a commettere meno infrazioni. In primis con meno sorpassi azzardati, ossia quando non si ha a disposizione lo spazio sufficiente, se la visibilità è limitata o se per completare la manovra bisogna superare la linea continua o la doppia linea continua, come recita il Codice della Strada.

Il divieto, in tal senso è valido anche quando il veicolo che segue o quelle che procede ha già iniziato una manovra di sorpasso. La teoria la sanno in tanti, in primis quelli che prendono la patente. Ma tra il dire e il fare, c’è di mezzo il mare. Sì, un mare di problemi.

Sorpassi proibiti, ecco quali rischi andiamo incontro

Al di là di tutte le regole dettate dal codice della strada, che comunque dovremmo sapere o quanto meno andarci a rileggere, ce n’è una su tutte da rispettare: si parte dal principio generale che bisogna sorpassare, ove possibile naturalmente, solo ed esclusivamente in condizioni di massima sicurezza.

E qui le condizioni climatiche giocano un brutto scherzo, semplicemente perché non vengono prese in considerazione. Si guida sempre allo stesso modo, ed è qui che si arriva a dei rischi di incidente con conseguenze disastrose per il nostro portafoglio, a cui andiamo incontro.

Sorpassi proibiti, come si cambia a seconda del tempo

Pioggia e neve vanno inevitabilmente a influire sulla nostra guida proprio secondo quel concept che il sorpasso si deve compiere solo ed esclusivamente in condizioni di massima sicurezza. Quando piove a dirotto o peggio ancora nevica, va da sé che la visibilità è ridotta, va da sé che non ci sono mai le condizioni di massima sicurezza. Quindi non si può sorpassare. E questo è bene ricordarlo perché al di là dell’aspetto della salute, ovviamente al primo posto, c’è un discorso economico da tener presente.

Un sorpasso vietato porta a una multa che varia da 163 a 652 euro, che arriva fino a 1283 per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, la sanzione è quella del pagamento di una somma da 321 a 1.283 euro. Alla sanzione economica si aggiunge quella amministrativa accessoria consistente nella sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Non solo. Nei casi di sorpasso che violino le normali regole prudenziali, dovute proprio alle intemperie (pioggia, grandine o neve) è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 81 a 326 euro. Ricordiamocelo quando siamo al volante. Ne va della nostra vita e del nostro conto in banca.