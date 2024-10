Rotatoria, è la trecentesima volta che la sbagli: se continui a infilarti così prima o poi ti scuoiano | 700€ senza fiatare

La paura delle rotatorie è un sentimento molto diffuso. Con un po’ di pratica e le giuste informazioni metti da parte i tuoi errori

Le rotatorie, introdotte per migliorare la fluidità del traffico e ridurre gli incidenti, sono spesso fonte di confusione e stress per molti conducenti. Ma perché? E soprattutto, come evitarle multe salate e guidare in sicurezza? Le rotatorie sono così temute poiché a differenza degli incroci tradizionali, presentano dinamiche di circolazione diverse che richiedono una certa abitudine. Nelle ore di punta, la fretta e la concentrazione su più veicoli possono portare a errori di valutazione. Un punto critico può essere rappresentato anche dalla segnaletica orizzontale e verticale, che ne regola la circolazione; se non è chiara o è danneggiata, può generare incertezza.

Le regole d’oro per affrontare le rotatorie

Nei pressi di una rotatoria, va prestata particolare attenzione alla segnaletica. Oltre ai cartelli stradali, presta attenzione anche alle strisce sull’asfalto che indicano le corsie e le direzioni. E’ fondamentale mantenere sempre una distanza di sicurezza adeguata dagli altri veicoli. Quando si affronta una rotatoria la regola fondamentale è che hanno sempre la precedenza i veicoli che stanno già percorrendo la rotatoria. Chi intende immettersi, quindi deve cedere il passo. Per una corretta segnalazione, utilizza sempre gli indicatori di direzione: accendi la freccia destra prima di immetterti e la sinistra quando vuoi cambiare corsia all’interno della rotatoria. Ogni corsia è destinata a una specifica uscita. Scegli quella corretta con anticipo per evitare manovre pericolose. Se ti accorgi di aver sbagliato uscita, continua a percorrerla fino a quella successiva e rientra.

Cosa rischia chi sbaglia?

Le rotatorie possono sembrare ostiche, ma con un po’ di pratica e seguendo le regole, possono diventare un elemento semplice e sicuro della guida quotidiana. Le sanzioni per chi non rispetta le regole delle rotatorie possono essere elevate, arrivando fino a 700 euro e alla perdita di punti sulla patente. Oltre alle sanzioni economiche, si rischia di causare incidenti e mettere a repentaglio la propria e l’altrui incolumità. Ricorda sempre di guidare con prudenza e di rispettare gli altri utenti della strada. Tra gli errori più comuni c’è quello di entrare nella rotatoria senza aver verificato la presenza di altri veicoli o senza aver segnalato correttamente l’intenzione di svoltare può portare a tamponamenti o collisioni laterali. Analogamente, non segnalare correttamente l’uscita desiderata può creare confusione tra gli altri utenti della strada e aumentare il rischio di incidenti.